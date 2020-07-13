Aylardır izole yaşayan yarışmacılar maskeyle tanıştı Cemal Can'ın tepkisi dikkat çekti!

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Survivor, dün akşam Dominik'ten son yayını yaptı. Finale saatler kala yarışmadan elenen Berkan'ın ardından Yasin, Cemal Can ve Barış büyük final için İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

"Biz hep maskeyle mi dolaşacağız?"

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 finalistlerini özel jetiyle Dominik'ten İstanbul'da getiriyor. 14 saat sürecek yolculuğun ilk dakikalarında Acun Ilıcalı, Instagram hesabından canlı yayın başlattı. Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının detaylarını bilmeyen yarışmacılar zorunlu hale gelen maskeyle ilk defa karşılaştılar. Havaalanında maske takmak zorunda kalan yarışmacılardan Cemal Can, "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye Acun Ilıcalı'ya sordu. Acun ise, "Sokaktaysan evet ama çekimlerde takmayacaksınız" dedi.

Final Galataport'ta yapılacak

Survivor 2020 finali 13 ve 14 Temmuz'da İstanbul Galataport'ta gerçekleşecek. Canlı yayınlanacak olan finalde, 13 Temmuz Pazartesi akşamı bir yarışmacı SMS oylamasıyla veda edecek. 14 Temmuz Salı akşamı ise yine SMS oylamasıyla Survivor 2020 şampiyonu belli olacak. Galataport'taki final ise koronavirüs salgını nedeniyle seyircilere kapalı olacak. Finale sadece eski yarışmacılar ve finale kalan Cemal Can, Barış ve Yasin'in aileleri katılabilecek.