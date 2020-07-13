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Yağlı ciltler için ev yapımı nemlendirici krem tarifi ile terlemiş gibi görünmeyin!

Yağlı cildi olanlar için evde kendi nemlendiricinizi kendiniz yapabilirsiniz! Yağlı bir cildin ihtiyacı olan nemlendirici krem yapmanın tarifini paylaştık!

Yağlı ciltler için ev yapımı nemlendirici krem tarifi ile terlemiş gibi görünmeyin!
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Cildinizin yağlı olmasına aldanıp ''Benim cildim zaten yağlı nemlendirici uygulamaya gerek yok'' düşüncesiyle cildinize nemlendirici uygulamayı es geçmeyin! Cildiniz yağlı olsa bile neme ihtiyaç duyar. Cildiniz yağlı da olsa mutlaka cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi sağlamanız gerekiyor. Yağlı cilde sahip olanların özellikle dikkat etmesi geren su bazlı nemlendiriyi ihmal etmemesi gerekiyor. Üstelik kendi nemlendiricinizi kendiniz de yapabilirsiniz! İşte yağlı cilt yapısına sahio olanlar için su bazlı ev yapımı nemlendirici tarifi...

YAĞLI CİLTLER NASIL NEMLENDİRİCİ KULLANMALI?

Yağlı vir cilde sahip olabilirsiniz. Ancak cildinizi gün içerisinde ne kadar temizlerseniz temizleyin yine de cildiniz bir kaç saat sonra yağlı bir dokuya dönüşecektir. Akne ve siyah nokta oluşumuna dah çok eğilimli olan yağlı ciltler için su bazlı nemlendirici kullanarak hem cildin ihtiyacı olan nemi sağlayacak hem de cildinizin sık sık yaplanmış görünümünü bir nebze hafifletmenize yardımcı olacaktır.

YAĞLI CİLTLER İÇİN EV YAPIMI NEMLENDİRİCİ TARİFİ

SÜT VE ZEYTİNYAĞLI NEMLENDİRİCİ

Malzemeler: 1/4 su bardağı taze süt, 2- 3 yemek kaşığı lime suyu, 2 ila 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ve karıştırmak için kase yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; İlk olarak kasenizin içerisine süt dökün. Daha sonra 2 çorba kaşığı kadar sız zetyinyağını sütle iyice karıştırın. Karıştırma işleminin ardından 2 çorba kaşığı kadar lime suyu ilave edip iyice karıştırın ve işte nemlendiriciniz hazır!

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