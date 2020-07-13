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Orjinal güneş gözlüğü alırken hangi özellikler olmalı? CE işareti yoksa dikkat!

Yaz kış farketmeksizin güneşin zararlı ışınlarından gözleri korumak için güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenleri bir araya getirdik!

Orjinal güneş gözlüğü alırken hangi özellikler olmalı? CE işareti yoksa dikkat!
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Her ne kadar yaz kış farketmeksizin güneş gözlüğü kullanmak konusunda özen gösterilmesi gerekse de yaz aylarında özellikle kullanımı yaz aylarında daha çok rağbet gören güneş gözlüğü satın alırken dikkat etmeniz gereken özellikler bulunuyor. Güneşin zararlı ışınlarından gözlerimizi korumak için güneş gözlüğü alıken göz önünde bulundurulması gereken özellikleri ve anlamını bilmediğimiz harlerin anlamlarını Etnia Barcelona bir araya getirdi.

Güneş gözlükleri göz sağlığını korumak için mevsim fark etmeksizin kullanılan günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden… Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için kullanılan güneş gözlükleri, eğer sahteyse göz sağlığını tehlikeye atıyor ve kalıcı hasara sebep olabiliyor. Güneş gözlüğü satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurların başında ise orijinal olup olmadığı geliyor.  Güneşin zararlı ışınlarından korunmak isterken başka sıkıntılara yol açmamak için kaliteli ve orijinal bir güneş gözlüğü tercih edilmeli. Peki, bir güneş gözlüğünün orijinal olup olmadığı nasıl anlaşılır? Hadi gelin cevabı beraber öğrenelim...

Güneş Gözlüğünün Orjinal Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?

Orijinal güneş gözlüğü için öncelikle güneş gözlüğünü güvenilen satış noktalarından faturalı olarak satın almak gerekir. Seyyar satıcılardan ucuza alınan güneş gözlükleri, gözünüzü korumaz ve güneş ışınlarını olduğu gibi geçirir. Kaliteli ve orijinal bir gözlüğün yüze tam oturması gerekir ve kullanılan materyallerin iyi olması da çok önemlidir. Orijinal bir gözlükte mutlaka markanın logosu yer alır.

Güneş Gözlüğünde CE İşareti Ne Anlama Geliyor?

CE işareti bir ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne uygunluk işaretidir. Satın alınan güneş gözlüğünde CE işareti mutlaka olmalıdır. Gözlük güvenilen bir satış noktasından alındığında garanti belgeleri ve sertifikaları verilir. Garanti belgesi veya sertifikası olan bir gözlük muhakkak orijinaldir.

Güneş Gözlüğünde UV Özelliği Ne Demek? Neden Önemli?

Güneş gözlüğünün camının UV tabakalı ya da polarize olup olmadığına iyice bakılmalıdır. Polarize özelliği taşıyan camların içerisine henüz hamur halindeyken bir film tabakası konulur. Bu tabaka camdaki yansıma ve parlamaları tek bir noktada toplayarak, ışığın geri yansımasını sağlayıp gözü rahatlatır. Cam kalınlığı da gözlüklerde dikkat edilmesi gereken bir diğer özelliktir.

Güneş gözlüğünün polarize camlı olmaması sorun yaratmaz ama UV filtreli olmaması ileriki dönemde sorun yaşamanıza sebep olabilir. Çünkü UV filtreli camlar, göze zararlı ışıkların geçmesine engel olmaktadır. Güneş gözlüklerinin ışığı bloke etme gücü UV200, UV400 ve UV600 gibi ibarelerle belirlenir. Özellikle deniz kenarında ve kar ışığında minimum UV400 korumalı güneş gözlükleri kullanılmalıdır.

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