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Dünyaca ünlü oyuncu John Travolta'nın eşi kanserden yaşamını yitirdi!

John Travolta'nın 2 yıldır meme kanseri tedavisi gören eşi Kelly Preston, hayatını kaybetti. John Travolta 57 yaşında ölen eşi için duygusal bir mesaj yayınladı

Dünyaca ünlü oyuncu John Travolta'nın eşi kanserden yaşamını yitirdi!
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Grease ve Pulp Fiction filmleriyle akıllara kazınan ABD'li oyuncu John Travolta'nın sanatçı eşi Kelly Preston, 57 yaşında yaşamını yitirdi. Travolta, kötü haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kanserle savaşını kaybetti"

Jerry Maguire ve Twins gibi yapımlarda yer alan ve birçok Hollywood filminde boy gösteren Preston'ın yaklaşık 2 yıldır meme kanseriyle mücadele ettiği açıklandı. John Travolta, kişisel Instagram hesabından, "Üzülerek söylemek isterim ki güzel eşim Kelly, 2 yıldır mücadele ettiği meme kanseriyle savaşını kaybetti" ifadesini kullandı.

Film setinde tanışıp evlendiler

Honolulu'da dünyaya gelen ve 1985 yılında yayınlanan romantik komedi Mischief'te başrol aldıktan sonra birçok filmde rol alan Preston, Travolta ile The Experts filminin çekimleri sırasında tanışmıştı. Çift 5 Eylül 1991'de Paris'te evlenmişti. Çiftin 20 yaşındaki Ella ve 9 yaşındaki Benjamin isimli iki çocuğu vardı. Çiftin Jett isimli bir diğer çocuğu ise 16 yaşında Bahamalar'da yaşamını yitirmişti.

 

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