Kerevizin cilde faydaları neler anti aging etkili!

Kerevizin cilde faydaları neler? Bazılarının ayıla bayıla yediği bazılarının ise tadını bile bilmediği bu lezzetin cilde öyle faydaları var ki öğrendiğiniz zaman yemeden asla duramayacaksınız. Anti aging etki sağlamasından tutun da vitiligo olarak bilinen cilt hastalığına iyi gelmesine kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Elmaelma.com olarak size kerevizin cilde olan faydalarının neler olduğunu araştırdık. İşte kerevizin faydaları!

Anti aging etki sağlıyor

İçerisinde bol miktarda A,E, ve C vitamini barındıran kereviz yaşlanma belirtilerinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra içerisinde bulundurudğu E vitamini ildin nem dengesinin korunmasına yardımcı olmaktadır.

Akne ve sivilceleri azaltır

Kereviz cildi nemlendirir ve besler. Akne ve sivilceden muzdarip insanlar çay ağacı ve nane yağının içine kereviz suyu karışrarak cildine uyguladıklarında olumlu sonuçlar elde edeceklerdir.

Vitiligo tedavisi

Vitiligo (beyaz lekeler) ciltte görünen bir hastalıktır. Kerevizde bulunan psoralenler deride melanin üretimini artırarak, vitiligodan kurtulmanıza yardımcı olur.

Yağlı ciltlerde oldukça etkili

Cildinizin yağlı olmasından şikayetçi misiniz? Kereviz suyu içmeyi deneyebilirsiniz. Kereviz suyu özellikle yağlı ciltlerin PH dengesini düzenlemektedir.