Kırmızı pancarın faydaları neler organlarda biriken toksinleri atıyor!

Pancar, insan sağlığına faydalarıyla Orta Çağ'dan beri hastalıkları tedavi etmede kullanılmış mucizevi bir besin. Kırmızı pancar, A, B, C, P vitaminleri ve mineraller bakımından zengin bir kaynaktır. Pancara kırmızı rengini veren antioksidan maddesi betalain, pancarın vücuttaki tüm zehirli maddeleri atmasında büyük rol oynuyor. Kırmızı pancarın yararı bununla da sınırlı değil. Gelin pancarın mucizevi faydalarına yakından bakalım...

Kilo vermeye yardımcı

Pancar, yüksek oranda su içerir ve düşük kalorilidir. Bu özelliklerin her ikisi de kilo kaybı için önemlidir. Ayrıca pancardaki lif, iştahı azaltarak ve dolgunluk hissi vererek kilo kaybını arttırmaya yardımcı olur, böylece toplam kalori alımını azaltır.

Toksinlerin atılmasını sağlar

Karaciğerde biriken toksinleri temizlemede en etkili besinlerden biridir. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan pancar, mide, safra kesesi ve böbrekleri temizler. Düzenli pancar suyu tüketimi karaciğerde biriken toksinlerin yanı sıra vücuttaki zehirli atıkları da vücuttan atar.

Beyin sağlığı

Pancarın içinde bulunan nitratlar nedeniyle beyin nöroplastisitesi gelişir. Bu nitratlar, demansın (bunama) erken aşamalarında sıklıkla etkilenen bir beyin alanı olan somatomotor korteksin oksijenlenmesini artırır. İnsanlar yaşlandıkça beyne giden kan akışı azalır ve bu da bilişin azalmasına neden olur. Pancar yemek bu süreci yavaşlatabilir veya önleyebilir.

Kanser türlerini önlüyor

Pancarda bulunan betanin maddesi sayesinde meme ve prostat kanserlerini önleme potansiyeline sahiptir. Yapılan bir çalışmada, pancar tüketiminin akciğer ve cilt kanserlerini önlediği bulundu. Ayrıca pancar suyunun havuç özü ile birlikte alındığında lösemi tedavisinde yardımcı olduğu kanıtlandı.

Kabızlığa birebir

Pancar lif bakımından zengindir, bağırsak fonksiyonu üzerinde olumlu etkileri olan kabızlığı önlemeye ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Kalp hastalıklarını önler

Pancarlar kan basıncını düşürebilir, bu da kalp hastalığı ve diğer rahatsızlıklar riskinin azalmasına neden olabilir. Bu kök sebzesi ayrıca oksijen kullanımını, dayanıklılığı ve egzersiz performansını artırabilir.

.