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Peynir altı suyunun faydaları neler kas ağrılarına birebir!

Peynir gibi peynir altı suyu da başta kanserle savaşmak olmak üzere vücuda inanılmaz yararlar sağlıyor. Peynir altı suyunun bilmediğiniz yararları haberimizde.

Peynir altı suyunun faydaları neler kas ağrılarına birebir!
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İster kahvaltılarda tükettiğimiz ister atıştırmalık öğün hazırladağımızda aklımıza ilk gelen besinlerden peynirin faydaları hepimiz biliyoruz. Peynir altı suyu da en az peynir kadar faydalı. Özellikle peynir suyunda bulunan proteinler ve aminoasitler, erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda ise göğüs ve rahim kanseri riskini düşürmektedir. Peynir altı suyunun daha önce duymadığınız diğer faydaları ise haberimizin devamında.

Kemik erimesinin ilacı

Peynir altı suyu menopoz döneminde kadınlarda sıklıkla görülmekte olan kemik erimesi için doğal çözümdür. Peynir altı suyu ayrıca içerdiği bol kalsiyum nedeniyle kas yorgunluğu olan kişilerde kas ve eklem ağrılarını geçirir.

Östrojen hormonunu dengeliyor

Peynir altı suyu Kadınlarda hormon dengesizlikleri östrojenin az salgılanması gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

Doğal antibiyotik işlevi

Peynir altı suyu, içeriğinde barındırdığı laktoferrin gibi enzimler ile vücutta mikrop üremesini durdurucu bir doğal antibiyotik etkiye de sahiptir.

Güçlü bağışıklık sistemi

Peynir altı suyu bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında peynir suyu ayrı bir yere sahiptir. Peynir altı suyu, tip 2 diyabet hastaları için de faydalıdır.

Vücut geliştiriciler için faydalı

Peynir altı suyunda bulunan aminoasitler ve proteinler, kan yoluyla doğrudan kas hücrelerine gelerek burada kas dokusunun yapımında kullanılırlar. Bu nedenle de kas yapmak isteyen arkadaşlar için peynir tozu içmeyi tavsiye ediyoruz.

Tokluk hissi verir

Peynir altı suyunu tüketmeye başladığınız andan itibaren iştahınızın kesildiğini ve tokluk hissettiğinizi göreceksiniz.

 

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