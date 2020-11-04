Sonbaharda hangi meyve yenmeli hurma vitamin deposu!

Serin havalarla birlikte yaz meyveleri raflardan kalkarken sonbahar meyveleri de yerini almaya başladı. Vitamin ve mineral deposu sonbahar meyvelerine kucak açma zamanı da geldi! Birbirinden lezzetli sonbahar meyveleri, içerisinde barındıkları bol vitamin, bol mineral ve başka hiçbir meyvede bulamayacağınız faydalı besin içeriği ile sizi en soğuk kış aylarına hazırlamak için bekliyor! İşte bu mevsimde mutlaka tüketmeniz gereken 10 meyve!

Elma

Antioksidan deposu elma, kıtır kıtır kabuğu ve sulu sulu içi ile sonbahar mevsiminin olmazsa olmaz meyvelerinden. Dünyada yaklaşık 7 bin 500 farklı elma çeşidi olduğunu ve en lezzetlilerinin ülkemizde yetiştiğini varsayarsak kırmızısı, yeşili ve sarısı ile bu sonbahar tüm elmalar bizim!

Armut

Armut da sonbahar mevsiminde mutlaka yenmesi gereken meyvelerden. Armut için en yüksek çeşitliliğini özellikle Avrupa ülkelerinde bulunur. Yüksek kolesterol sorunu ile baş eden hastaların bir numaralı bitkisel yardımcısı olan armutlar, günler fiber dozunuzu almanıza yardımcı olurken tatlı krizlerinize de birebir bir sonbahar meyvesi olarak karşınıza çıkıyor.

Nar

Sonbahar mevsimi meyveleri arasında taze sıkılmış suyu fazlasıyla rağbet gören bir meyve olan nar, bir yandan bereketin sembolü olarak anılırken diğer yandan da sonbahar ve kış aylarında size saldırmayı planlayan virüslere kalkan oluyor.

İncir

Tazesi, kurusu ya da reçeli... Hangi formda olursa olsun sofralarımıza dahil etmekten asla vazgeçmeyeceğimiz sonbahar meyveleri arasında yer alan incir, yeryüzünde bilinen en eski meyvelerden.

Mandalina

Turunçgil ailesine ait narenciye meyveleri daha çok kış mevsiminin sembolü olarak hafızalarımızda yer edinmiştir. Ancak kışı beklemeyecek kadar sabırsız olan mandalina, ekim ayında hayatımıza girer ve kasım ayına doğru turunculaşarak tüm şifasıyla dolaplarımızdaki yerini alır.

Greyfurt

Yine turunçgil ailesinden bir sonbahar meyvesiyle karşınızdayız. En lezzetli ve en verimli halini kasım ayındaki hasadından veren greyfurt, tatlı bir meyve olmaktan ziyadesiyle uzak olduğu için daha çok taze meyve suyu veya detoks kürlerinde ek gıda gıda olarak kullanılır.

Kızılcık

Bir yaban mersini yada bir üzüm tanesi büyüklüğünde olan kızılcık, ABD gibi bazı ülkelerde sonbaharın gelişinin habercisi sayılır. En ekşi sonbahar meyveleri arasında kendine rahatlıkla ilk sırada yer bulabilecek olan kızılcık, organik olarak tüketildiğinde özellikle idrar yolu enfeksiyonlarına çok iyi gelen bir meyvedir.

Ayva

Sonbahar meyveleri konulu bir başlım çar da ayvadan bahsetmez miyiz? Reçeli, kompostosu ya da en taze ve yalın hali ile kendisi... Şişkinliğe ve vücudun su toplamasına karşı mükemmel bir bitkisel ilaç niteliğinde olan ayva belli etmese de içerisinde bolca C vitamini bulundurur.

Balkabağı

Bu güzelliğe sonbahar meyveleri ve sebzeleri kategorilerinin her ikisinde de rastlamak mümkün. "Baldan tatlı" bal kabağı ile şerbetli, cevizli ve kaymaklı bir kabak talısı formunda karşılaşabileceğiniz gibi şifa dolu, lezzetli bir bal kabağı çorbasında da rastlamanız olası.

Kivi

Listemizi tropik diyarlardan gelen ve hiç de sonbahar meyveleri arasında yer alacağını tahmin etmeyeceğiniz bir cevher ile kapatıyoruz: Kivi. Yüksek oranda C,K ve E vitamini bulunduran bu sonbahar meyvesi, vitamin takviyesi yapma konusunda harika bir alternatif oluşturuyor.