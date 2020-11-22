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Tatlı patates suyunun faydaları neler şekeri düzenliyor!

Sağlıklı beslenme ve bir çok besinin yeterli düzeyde tüketilmesi bir çok hastalıklardan vücudu koruyor. O besinlerden biri de tatlı patates!

Tatlı patates suyunun faydaları neler şekeri düzenliyor!
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Günlük olarak tükettiğimiz besinlerin neye hangi hastalığa iyi geldiğini biliyor muydunuz? Vücudun ihtiyacı olan besinleri karşılayan ve yeterli düzeyde tüketildiğinde bir çok hastalıklara karşı vücudu koruma altına alan besinlerden bir taneside tatlı patates! Özellikle normal patatese oranla tatlı patates suyu mucize yaratmaktadır. Birçok hastalığa karşı oldukça iyi gelmekle beraber şeker indeksini dengeliyor. Tatlı patatesin faydaları neler? Tatlı patates hangi hastalıklara iyi gelir? İşte tatlı patates suyunun faydaları.

Görünüm ile oldukça dikkat çeken tatlı patatesin faydaları saymakla bitmiyor. Normal patatese oranla lezzeti çok daha farklı olan tatlı patatesin suyunu içen hastalıklara karşı önlemini alabiliyor. Tatlı patates glüten içermediği için önerilen besinler arasında yerini alıyor. Geçmiş zamanlarda Asya ve Güney Amerika'da uzun yıllar tıbbi amaçla kullanılmakla beraber turuncu renklerinin yanında sarı ve mor renkleride bulunmaktadır.

Tatlı patatesin bilinmeyen faydaları!

- İçerdiği yüksek lif sayesinde sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını destekler. Bu sayede mide ve bağırsak hastalıklarının oluşumunu önler. Ayrıca kolay sindirildiğinden kilo vermede yardımcı olur. Lif hem kilo vermeyi sağlar hem de uzun süre tokluk hissi verir. 

- Polifen maddeler vücuttaki DNA hücrelerinin deforme olmasını engelleyerek tümörlerin oluşmamasını sağlar. Bu özelliği sayesinde kanseri önler veya kanser tedavisinde etkilidir. Polifen maddesi bakımından zengin olan tatlı patates düzenli tüketildiğinde bu gibi ciddi sağlık sorunlarının yaşanmasını önler.

- Beyin ve göz sağlığında en etkili olan besin A vitaminidir. A vitamini sayesinde bu yerlerde oluşan hastalıkların yaşanma riski azalır. Havuç bu bakımından etkili bir besindir. Ancak bir orta boy tatlı patates 10 havucun sağladığı A vitaminin yüzde 50'sini karşılamada etkilidir. 

- Tatlı patates olarak adlandırılsa da içeriğinde şeker oranı oldukça düşüktür. Bu özelliği bakımından şeker hastalarının da tüketmesinde sakınca yoktur. kandaki şeker oranını düzenleyerek şeker indeksinin yükselmesini engeller. Aynı zamanda kan hücrelerini dengede tutarak tansiyonun düşmesi ya da yükselmesini de engeller.

-Beta-karoten bakımından zengin olan tatlı patates, cilt sağlığına da fayda sağlar. Eski yıllarda kadınlar özellikle bu patates çeşidinin suyu ile tonik yapıp kullanırılarmış. Ciltteki tüm ölü hücreleri temizleyerek kırışıklık yıpranmanın yanı sıra sivilce ve akne oluşumunu da önler. 

Hangi hastalıklara iyi geliyor?

- Vücuda alınan bazı besinler enerjiye dönüştürülmediğinde yağlanmaya neden olur. Bu da yorgunluk hissinin artmasını sağlar. Ancak tatlı patates içerdiği B6 vitamini sayesinde alınan besinler enerjiye dönüştürerek vücudun daha dinçte kalması sağlanır.

- Ayrıca kış aylarında artan üst solunum yolları hastalıklarına da iyi geldiği bilinir. İçerdiği C vitamini sayesinde antioksidan etkisi göstererek bağışıklık sistemini güçlendirir. 

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