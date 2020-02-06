Vücudu temizleyen yiyecekler neler gece yatmadan bir kaşık zeytinyağı tüketin!

Gece atıştırmaları ve yemek yemek bazılarımızın kolay vazgeçemediği bir alışkanlık. Hekimlerin ve beslenme uzmanlarının kilo alımına sebep olduğu için tavsiye etmediği bu alışkanlığı sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Bazı besinler var ki gece tüketildiğinde vücuttaki toksinlerin daha kolay atılmasını sağlıyor. İşte vücudu temizleyen o besinler!

Enginar

Karaciğer sağlığına iyi gelen enginar, toksinlerden arınmak için iyi bir seçenek olacaktır. Akşam tükettiğiniz enginar sayesinde tahmin edebileceğiniz gibi gece boyunca vücudunuzda detoks etkisi sağlar.

Zeytinyağı

Sızma zeytinyağında bulunan oleik asit gibi yağ asitleri vücudunuzda özellikle karın bölgesinde bulunan daha dayanıklı ve parçalanması zor olan yağların parçalanmasına katkı sunuyor. Gece yatmadan önce içeceğiniz bir kaşık zeytinyağı ile vücudunuzdaki toksinleri atmakla kalmaz, karın yağlarının da erimesini sağlarsınız.

Domates

Domatesi çoğu insan sever ve bir miktar protein ile bu gıdayı birleştirirseniz eğer sağlıklı bir akşam yemeği için muazzam bir seçenek elde etmiş olursunuz. Domates, antioksidan dolu bir besindir. Birçok nedenden dolayı kilo vermemize yardımcı olurlar: domates, iltihaplanma ve sıvı tutulması ile mücadele eder.

Kuşkonmaz

Yabani veya beyaz kuşkonmaz olsun, fark etmez. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz çünkü tüm bunlar sizin sağlığınız için iyi olacaktır. Kuşkonmaz, vitaminlerle (A, B kompleksi, C ve E vitaminleri), aynı zamanda çinko ve potasyum gibi mineraller ile doludur.

Karpuz

Kuşkonmaz, vitaminlerle (A, B kompleksi, C ve E vitaminleri), aynı zamanda çinko ve potasyum gibi mineraller ile doludur. Yatmadan önce karpuz yemek dümdüz bir karna sahip olmasının yanında, bu besin maddesi, vücudunuzda fazla miktarda bulunan sıvıların giderilmesi için gerekli olan bir mineraldir. Ayrıca karpuz, bağışıklık sisteminizle yakından ilgisi olan ve bunun yanı sıra iltihaplanma ile mücadele eden C vitamini bakımından zengin bir maddedir.