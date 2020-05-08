Kolay etimek tatlısı nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Şerbetli olmasına rağmen, hafif oluşuyla ve kolay yapılabilen bir tatlı olmasıyla etimek tatlısı birçoğumuzun vazgeçilmezi. Siz de yapılışı oldukça basit bu enfes tatlıyı sevdiklerinizle keyifle tüketebilirsiniz. Elmaelma.com okuyucuları için kolay etimek tatlısını aşağıya bırakıyoruz. İşte püf noktalarıyla etimek tatlısı tarifi!

Malzemeler;

8 dilim tuzsuz etimek, 3 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 çay kaşığı vanilya özütü, 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı su, 1 paket toz krem şanti, 1 su bardağı soğuk süt, 1/2 tatlı kaşığı tarçın etimek tatlısı yapmak için yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması;

Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu küçük bir sos tenceresinde kaynatın. Şurup kıvamını alan şerbeti, oda sıcaklığında ılınması için bekletin. Tuzsuz etimekleri, dikdörtgen bir kaba tek sıra halinde dizin. Ilınan şerbet karışımıyla etimekleri ıslatıp şerbeti çekmesi için bekletin. Tatlının muhallebisi için; süt, toz şeker, un, mısır nişastası ve vanilya özütünü bir tencereye alıp metal bir çırpıcı yardımıyla karıştırdıktan sonra ocağa alın.

Kısık ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra muhallebiyi pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Şerbetini çeken etimeklerin üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökün. Soğuması ve kabuk bağlaması için buzdolabında bekletin. Toz krem şantiyi soğuk sütle çırpıp koyu bir krema hazırlayın. Kabuk bağlayıp soğuyan muhallebi katı üzerine krem şantiyi yayıp soğuması için buzdolabında beklettikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz!