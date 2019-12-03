Yer fıstığının faydaları neler saç dökülmesini önlüyor!

Kış aylarında severek tüketilen yer fıstığının içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalığa iyi geliyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olan yer fıstığı vücudun kanserli hücreler ve zararlı bakterilerle savaşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda içerdiği düşük kolesterol oranıyla kalp ve damar rahatsızlığı riskini de azaltıyor.

Yer fıstığının faydaları

Oleic yağ gibi doymamış yağ asidi sayesinde damar sağlığını korur. Tıkanmaya neden olmaz. Ayrıca kan düzeyini dengede tutar.

Amino asit kaynağı

Vücudun sağlıkla gelişmesi için ihtiyaç duyduğu protein ve amino asit maddeleri vardır. Bu maddeleri kendiliğinden tüketemediğinden ek takviye gerekir. Yer fıstığı bu ek besin takviyesinde yumurta ve beyaz etten sonra en etkili olandır. Günde bir avuç yer fıstığı tüketeren vücudun ihtiyacı olan proteinin yüzde 30'unu karşılamış olursunuz.

Akne ve siyah nokta oluşumunu engeller

Cildin en çok ihtiyacı olan vitamin ise E vitaminidir. Yer fıstığı içerdiği E vitamini sayesinde cildin deforme olmasına neden olan bakterilere karşı savaş açar. Akne ve siyah nokta problemlerini engeller.

Saç dökülmesini önlüyor

Yer fıstığının çerdiği E vitamini cildin yanı sıra saçlara da fayda sağlar. Saçların dökülmesini önleyerek daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Zararlı bakterileri vücuttan atıyor

Yer fıstığı kabukları kaynatılarak tüketilmesi durumunda suda ortaya çıkan biochanin maddesi sayesinde tüm bakteri ve zararlı hücrelerin idrar yoluyla atılmasını sağlar.

Kilo vermeye yardımcı

Yapılan araştırmalarda balla karıştırılarak üretilen fıstık ezmesinin kilo vermede yardımcı rolü ortaya çıktı. Fıstık ezmesini haftada üç defa tüketmek obezite riskini de azaltıyor.