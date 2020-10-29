search menu
search
close

Kirpikler neden dökülür ne iyi gelir mucizeye şahit olacaksınız!

Kirpik dökülmesi neden olur ? Kirpik dökülmesine ne iyi gelir? Kirpiklerin dökülmesine neden olan faktörler nelerdir? İşte tüm merak edilenler elmaelma.com'da.

Kirpikler neden dökülür ne iyi gelir mucizeye şahit olacaksınız!
-A A+

Zaman zaman belli nedenlere bağlı olmak üzere kirpiklerimiz dökülmeye başlar. Sabah uyandığınızda ya da duş sonrası bu dökülmelerin arttığını fark ettiyseniz aman dikkat! Hafife alınacak bir durum değil! Zaman içerisinde kirpiklerinizin tamamını kaybedebilirsiniz. Peki bunun olmaması için ne yapmalıyız? Kirpik dökülmesi neden olur ? Kirpik dökülmesine ne iyi gelir? Kirpiklerin dökülmesine neden olan faktörler nelerdir? Merak edilen tüm soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. 

KİRPİKLERİNİZDE MASKARA VARKEN SAKIN UYUMAYIN! 

Kirpik dökülmesine neden olan etkenlerden en önemlisi kirpiklerde maskara varken uyumaktır. Kirpiklerde maskara varken uyumak kirpik diplerinin nefes almasını engellemektedir. Bu da kesinlikle dökülmeye neden olur. Bunun yanı sıra kirpik dökülmesine neden olan diğer etkenler;  Troid hastalıkları,stres,, b12 vitamini eksikliği, yaşlılık, menepoz, makyaj arpacık göz hastalıkları, iç salgı bezi hastalıkları, kemoterapi, hormonel bozukluklar gibi sorunlar da kirpiklerin dökülmesine neden olabilir. 

KİRPİK DÖKÜLMESİNE NE İYİ GELİR? 

VAZELİN MASKESİ:

MALZEMELER:

Bir çorba kaşığı vazelin, bir tatlı kaşığı badem yağı, bir tatlı kaşığı lanolin, 3 adet ceviz içi, 3 adet fındık.

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri benmari usulü ısıtın. Oluşan bu karışımı süzerek cam bir şişenin içine koyun. Bu karışımı kulak temizleme çubuğu yardımıyla kaş ve kirpiklerinize sürün. Bu karışım hem kirpiklerinizi gürleştirecek hem de dökülen kirpiklerinizin hızlı bir şekilde çıkmasını sağlayacaktır.

KİRPİK KÖKLERİNİ TEMİZLEYEN ANTİOKSİDAN:

MALZEMELER

1 poşet yeşil çay, 1 fincan sıcak su

YAPILIŞI

Yeşil çayın insan sağlığına olan faydalarını bilmeyen yoktur. Sadece mideyi rahatlatmakla kalmayan yeşil çay aynı zamanda kirpik diplerinin de derinlemesine temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Yapmanız gereken tek şey, 1 fincan sıcak suda demlemek ve cildinize temas edecek ılıklığa gelmesini sağlamak. Daha sonra kirpiklerinize uygulamak için makyaj pamuğu kullanarak bu çayı kirpiklerinize sürün. Birkaç dakika gözleriniz kapalı şekilde pamukla beklerseniz, yeşil çaydaki mineraller daha etkili hale gelebilir. Bu uygulamada önemli olan yeşil çayın sıcaklığının geçmesidir.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor!
Magazin
Bu maske sayesinde cildiniz ışıldayacak! Bu maske sayesinde cildiniz ışıldayacak!
Cilt Bakımı
En Güncel Galeriler
'Erotizm değil, ete olan aşkım' Nusret'ten bomba açıklamalar
'Erotizm değil, ete olan aşkım' Nusret'ten bomba açıklamalar
Hazer Amani eski eşiyle görüştü mü? Kriz büyüyor!
Hazer Amani eski eşiyle görüştü mü? Kriz büyüyor!
Bornozla yatağa atlarken cinsel organı gözüktü! Sosyal medya yıkıldı!
Bornozla yatağa atlarken cinsel organı gözüktü! Sosyal medya yıkıldı!
'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali tam bomba
'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali tam bomba
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Yayını terketmişti! Estetiksiz hali yine gündem oldu!
Yayını terketmişti! Estetiksiz hali yine gündem oldu!
Önceki Haberler
İçki şişesiyle poz veren güzel oyuncu, sosyal medyada tepki çekti!
İçki şişesiyle poz veren güzel oyuncu, sosyal medyada tepki çekti!
Giysilerinizdeki deodorant lekelerinden kurtulun!
Giysilerinizdeki deodorant lekelerinden kurtulun!
Bu bitki karaciğerde biriken toksinleri atıyor!
Bu bitki karaciğerde biriken toksinleri atıyor!
Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal: 4 gündür korona ile boğuşuyorum!
Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal: 4 gündür korona ile boğuşuyorum!
Evli kadına attığı çıplak fotoğrafları ifşa olan Cem Özer...
Evli kadına attığı çıplak fotoğrafları ifşa olan Cem Özer...
Sütün faydaları neler günlük vitamin ve mineral kaynağı!
Sütün faydaları neler günlük vitamin ve mineral kaynağı!
Badem göz estetiği hangi yöntemlerle yapılır?
Badem göz estetiği hangi yöntemlerle yapılır?
4 ay önce doğum yapmıştı! Aslıhan 3. çocuk için harekete geçti!
4 ay önce doğum yapmıştı! Aslıhan 3. çocuk için harekete geçti!
Yorumlar