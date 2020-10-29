Evli kadına attığı çıplak fotoğrafları ifşa olan Cem Özer, eşiyle el ele görüntülendi

Kendisi gibi evli bir kadına attığı çıplak fotoğrafları ifşa olan oyuncu Cem Özer, eşiyle arasındaki krizi çözdü. Çift, önceki gün el ele alışveriş merkezinde görüntülendi.em Özer, yaşanan olay sonrasında ilk kez eşi Pınar Dura ve oğlu Osman Nejat ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

AİLECE MUTLULUK POZU VERDİLER

Yaşadıkları o zor günleri geride bırakan çift, el ele mağazaları dolaştı. İkiliye Cem Özer'in, Nurgül Yeşilçay ile evliliğinden olan oğlu Osman Nejat da eşlik etti. Ailesiyle birlikte alışveriş yapan Cem Özer, soruları yanıtsız bırakırken, neşeli ve keyifli halleriyle dikkat çekti.