İçki şişesiyle poz veren Biran Damla Yılmaz, sosyal medyada tepki çekti!

Her anını sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz son paylaşımıyla olay oldu. Evinde dinlenirken çekilen fotoğrafını yayınlayan Biran Damla Yılmaz eleştirilerin hedefi oldu.

İçki şişesiyle poz vermesi eleştirildi

Koltukta uzanırken çekilen fotoğrafta köpeği Joe’yle eğlenen güzel yıldızın elindeki içki şişesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyuncunun fotoğrafına ‘bu ne hal, gençlere kötü örnek oluyorsun, çocuklara özendiriyorsun, alkolik’ gibi yorumlar geldi.

"Genelleme yapıyorlar"

Kendisini içki şişesinden dolayı eleştirenlere sert bir şekilde cevap veren Yılmaz, “Bu son postun altındaki yorumlar ne kadar bir şeyler yazmak için ya da özgüven düşüklüğünden sebep kendini daha duyarlı hissetme amaçlı yazılmış şeyler. İşin enteresanı bir de genelleme yapıyorlar. Ah be canlarım” ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya destek verdi

Biran Damla Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden eleştirilmesine ilk tepki gösteren isim ünlü manken Deniz Akkaya oldu. Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğrafı yayınlayan Akkaya, “Bu fotoğrafa saçma sapan yorum yapan asalaklar, bu ülkede en çok alkol hangi şehirde tüketiliyor önce oradan yola çıkarak yasakların ve sansürlerin hiçbir şeye engel olmadığını bilin görün." dedi.