Zihin sağlığı nasıl korunur hayatınızı dengede tutun!

Daha sağlıklı bir yaşam için beden sağlığının yanında zihin sağlığına da dikkat etmek gerekiyor. Alacağınız basit tedbirlerle ruh sağlığınızı korumanız mümkün. Zihin sağlığınızı koruyacak birtakım yöntemleri sizin için biraraya getirdik. İşte zihin sağlığını korumanın sırrı!

Her şeyi birden yapmayın

Zihinsel sağlığınıza dikkat etmenin en önemli yollarından birisi, her şeyi yapamayacağınızın farkında olmanızdır. Aynı anda hem tüm gün çalışıp, bir yandan okula devam edip, aile büyüklerinizle ilgilenip kendi evinizi çeviremezsiniz. Denerseniz yorulup strese girmeniz çok uzun sürmez. Üzerinize aldığınız sorumluluklar mantık sınırları dahilinde olsun ve gereğinden fazla taahhütten kaçının.

Denge önemli

Hayatınızı dengede tutmak için elinizden geleni yapın. Tüm zamanınızı çalışarak geçirmek ya da boş zamanınızı televizyon, bilgisayar karşısında geçirmek hiç de iyi değil. İş ve aile gibi sorumluluklarınızı, dışarı çıkmak ya da spor yapmak gibi zevk alacağınız aktiviteler ile dengelemeye çalışın.

Yardım istemek gerekli

Eğer başa çıkmak zor geliyorsa insanlarla konuşun; gerekirse hekiminizden yardım alın. Bazen bir arkadaşınızla kahve içerken dertleştiğinizde bile rahatlayabilirsiniz. Kendinize gereğinden fazla yüklenmek yerine iş veya özel hayatınızdaki sorumlulukları başkaları ile paylaşmaktan çekinmemelisiniz.

Kabul edin ve sevin

İyi bir ruhsal sağlık kim olduğunuzu bilmeye ve bununla mutlu olmaya dayanır. Daha hoş, akıllı ya da zengin olmayı dilemektense kendinizi olduğunuz gibi sevmek zaman alabilir. Özgüven eksikliği zarar verici olabilir. Yani bir an önce kendinizi kabul etmeye başlamalı ve bunun tadını çıkarmalısınız!

Sevgi

Herkesin hayatında sevgiye ihtiyacı vardır. Sadece romanstan bahsetmiyoruz. Hayatınızda uğraşmayı sevdiğiniz en az bir şey olmalı ve bunu düzenli olarak yapmayı kendinize adet edinmelisiniz. Özellikle iyi olduğunuz bir şey ise bu sizin iyiliğinizi pek çok düzeyde artıracaktır.

Mola verin

‘Zamanım yok’ sık sık duyulan bir bahane günümüzde. Ama herkes hayatındaki sorumluluklardan uzaklaşmaya ihtiyaç duyar. Kendinize zaman yaratmak zorundasınız; resim yapmak, okumak, arkadaşlarınızla buluşmak ya da yürüyüşe çıkmak gibi sizi günlük rutininizden kurtaracak herhangi bir şey olabilir.

Fiziksel sağlık

Vücut ve zihnin birbiri ile ne kadar bağlantılı olduğunun bilincinde olmak gerekiyor. Sağlıklı olmak için ikisine de dikkat etmelisiniz. Sağlıklı beslenin, egzersiz yapın ve doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin.