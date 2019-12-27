Uyurken sol tarafa yatmanın yararları sağlığa iyi geliyor!

İyi bir uyku, bedensel ve zihinsel sağlığımızı korumak için oldukça önem arz ediyor. Uyuduğumuz pozisyon da sağlığımıza uyku saatlerimiz gibi etki ediyor. Doğru uyku pozisyonu cilt sağlığından, sindirime vücudumuza iyi geliyor. Bu sebeple uyku pozisyonuna dikkat etmek önemli. İşte uyurken sol tarafa yatmanın vücuda yararları!

Sol tarafa doğru uyumak cildi genç gösteriyor

Uyku pozisyonu, sağlığımızı etkiler, cildimizin genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur ve sindirimi iyileştirir. 8 tane uyku pozisyonu vardır ve bunların hepsi sağlığımızı etkiler. Sol tarafımızın üzerinde uyumak, sağlığımızı ciddi şekilde iyileştirir ve hatta hayatımızı bile kurtarabilir.

Sırt üstü uyumak, nefes almada güçlüğe sebep olabilir, astım ve uyku apnesi rahatsızlıkları olan kişiler için özellikle tehlikelidir. Sağ taraf üzerinde uyumak ise sindirim problemleri yaratabilir.

Sol tarafa yatmak mide yanmasını engelliyor

Yapılan araştırmalara göre, sol tarafımızın üzerinde uyumak, mide yanması semptomlarını azaltabiliyor ve kalbe giden kan dolaşımını iyileştirdiğinden hamilelik döneminde de tavsiye ediliyor. Sol tarafa doğru yatış poziyonunu en eski oryantal tıp geleneği Ayurvedic ve Hint alternatif tıbbı da önermekte.

Vücuttaki toksinlerin filtrelenmesine yarıyor

Vücudun sol tarafı, baskın lenfatik taraftır; sol yanınız üzerinde uyuduğunuzda, vücudunuzun toksinleri, lenf sıvılarını ve atıkları, göğüs kanalı ve lenf düğümleri aracılığıyla filtreleyebilmesi için daha fazla zamanı olur.

Sağ taraf üzerine yatmak ölümcül hastalıklara neden olabilir

Buna karşılık, sağ taraf üzerinde uyumak, lenf sisteminizin daha yavaş çalışmasına sebep olarak toksin birikimi sonucu oluşabilecek ölümcül hastalıkların riskini artırır. Lenf sistemi tam kapasite çalışmadığında, toksinleri filtreleme ve lenf sıvısını vücuda dağıtabilme konusunda yetersiz kalabilir.

Sol tarafınızın üzerinde uyumaya başladığınızda, vücudunuzun toksin imhasında daha verimli olmaya başladığını fark edeceksiniz. Bu uyku pozisyonu, sindirim sistemini iyileştirir ve vücudunuzun besleyici maddeleri hızlı bir şekilde özümseyebilmesini ve toksinlerden kurtulmasını sağlar.

Genelde sırt üstü, yüz üstü ya da sağ tarafınızın üzerinde uyuyorsanız, bu alışkanlıktan nasıl kurtulacağınız merak ediyor olabilirsiniz. İşte sol tarafa dönük yatmanızı sağlayacak yöntemler:

Sol tarafınıza doğru dönün ve sırtınıza tam boy bir destek yastığı koyun. Yastık, gece boyunca sağa doğru dönmenizi engelleyecektir.

Yatakta uyuduğunuz yönü değiştirin. Böylelikle hem diğer tarafa dönmüş olacak hem de aynı uyku deneyimini yaşayabileceksiniz.

Sağ tarafınızda loş bir ışık bırakın. Uyku sırasında vücudunuz doğal olarak ışıktan uzağa dönmek isteyeceği için, sol tarafınız üzerinde uyumanız daha kolay olacaktır.

Uyku rutininizi ve sağlığınızı iyileştirmek adına bu küçük değişiklikleri mutlaka deneyin.