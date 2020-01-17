Vitiligo nedir aşırı stres ciltte beyazlıklara yol açıyor!

Ciltteki beyazlıklarla belirtilerini gösteren bir deri hastalığı olan vitiligo, genellikle genetik faktörlere bağlı olarak meydana geliyor. Ancak stres, yaralanmalar ve ateşli hastalıklar gibi etkenlerle de oluşabiliyor. Vitiligo hastalığı hakkında tüm merak ettiklerinizi sizin için araştırdık. İşte vitiligonun nedenleri ve tedavisi!

Vitiligo neden olur?

Vitiligo hastalığı, cilde rengini veren pigmentlerin üretimi için gerekli olan melanosit hücrelerinin hasar görmesi ve işlevlerini yerine getirememesi sonucu ortaya çıkan bir cilt hastalığıdır. Yeterince pigment üretilememiş bölgelerde ortaya çıkan beyaz lekeler, çeşitli boyutlarda ve şekillerde oluşabilir. Pigment kaybına bağlı olarak lekelerin rengi ve yoğunluğu farklılık gösterbiliyor.

Genetik faktörlerden sonra stres hastalığı oluşturan etken

Genetik faktörler, vitiligonun ortaya çıkmasında birincil etken olarak kabul ediliyor. Ancak stres, yaralanmalar, ateşli hastalıklar ve ciddi güneş yanıkları sonucunda da pigment oluşumunu destekleyen dokular zarar görebilir ve ve vitiligo ortaya çıkabilir. Öz bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklar olan kansızlık, tip-1 diyabet, hashimato tiroidi,sedef hastalığı gibi durumlar da vitiligoyu tetikleyebilir.

Segmental ve segmental olmayan iki tür vitiligo bulunuyor

Vitiligo, segmental vitiligo ve non-segmental vitiligo olarak iki farklı şekilde görülüyor. Segmental vitiligo, genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar ve deri üzerinde belirli bir bölgede aniden beliren lekelere neden olur. Vücuda yayılma riski daha azdır ancak lekelerin görüldüğü alanın tedavisi görece daha zordur, bu yüzden mümkün olduğunca erken teşhis edilmelidir. Non-segmental vitiligo ise vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan vitiligo çeşididir.

Vitiligo teşhisi

Vitiligo hastalığının teşhisi için bir dermatolog ile görüşmek gerekir. Muayenede görülen beyaz lekeler, wood ışığı denilen özel bir aygıtla tekrar incelenir ve ciltteki pigment yoğunlukları analiz edilir. Genellikle wood bakısı yöntemi vitiligo hastalığının teşhisi için yeterlidir ancak bazı özel durumlarda deri biyopsisi de gerekli görülebilir. Hastalığın diğer otoimmun rahatsızlıklarla bağlantılı olup olmadığının anlaşılabilmesi için teşhis sürecinde kan tahlilleri yapılması da istenebilir.

Vitiligo tedavisi

Vitiligo hastalığı teşhis edildikten sonra, kişiye özel bir tedavi programı planlanır. Vitiligo tedavisinde asıl amaç, yeterince üretilemeyen pigmentlerin telafi edilmesini sağlayarak cildin kendi rengine kavuşturulmasıdır. Deriye rengini veren melanosit hücrelerinin üretilmesini desteklemek için fototerapi (ışık tedavisi) veya excimer lazer uygulanabilir. Eğer vitiligo bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlara bağlı olarak ortaya çıkmışsa, bağışıklığı desteklemek için antioksidan takviyesi de önerilebilir. Pigment kaybını önlemek için vitiligo kremi kullanılabilir veya cildin lekeli bölgelerine uygulanan özel bir dövme yöntemi ile semptomları azaltmak yoluna gidilebilir. Her halükarda bir cilt doktoru, detaylı analizden sonra kişiye özel tedavi programını belirlemelidir.