Yanakta sivilce neden çıkar cep telefonu ile ilgili olabilir!

Geçmeyen, sürekli sayıları artan sivilceler neden olur diye merak edenler Dermatolog Anjali Mahto'nun açıklamaları sizi şaşırtabilir. Eğer sizin de yüzünüz birbiri ardına çıkan sivilceler yada kırmızı sivilce izleriyle doluysa ve kullandığınız kozmetik ürünler ve doğal yöntemler işe yaramadıysa telefonunuza bir bakmanızı öneririz. Çünkü ciltte reaksiyonları hızlandıran en yaygın neden kullandığımız cep telefonları.

Dr. Mahto, yüz, sırt ve göğsün vücudun en fazla yağ üreten salgı bezlerinin bulunduğu yerler olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Neden yüzümüze, sırtımıza ve göğsümüzü noktalıyoruz? Çünkü burası en fazla yağ üreten salgı bezlerine sahip olduğumuz yerler. Bilim bize bunu anlatıyor. Ve sivilcelerin meydana gelebileceği belirli alanlar, dış faktörlerle doğrudan ilişkilidir."

Alında çıkan sivilcenin nedenleri neler?

Mesela alında çıkan sivilceler şekillendirme sırasında saça uygulanan ağır balmumu içerikler ve spreylerin sonucu oluşabilir. Bu pomat aknesi diğer adıyla akne kozmetiği denen durumlara neden olur. Kullanılan saç şekillendiricileri ciltteki gözenekleri tıkar ve sivilce yaratır.

Yanakta neden sivilce çıkar?

Bir yanak üzerindeki lekeler, ısı ve tıkanma ile kombine edilmiş kirli bir ekran yüzeyinin yağ bezlerini harekete geçirebilen cep telefonu kullanımı ile ilgili olabilir. Bu nedenle, telefon ekranınızın her zaman mümkün olduğunca temiz tutulmasını sağlamak önemlidir.

Çene ve boyunda çıkan sivilcenin nedeni dış faktörler!

Çene ve boyunda çıkan sivilcelerin de yaygın nedeni dış faktörler olabilir. Boyunda sürekli yüksek yakalı giysilerin giyilmesi, sık sık yıkanmayan fularların takılması yağ bezlerinin fazla çalışmasına ve sivilcelenmeye neden olabilir. Çenede çıkan sivilcelerde ise suçlu ellerimiz olabilir. Zira yüzümüzde en çok ellediğimiz yer çenemiz.