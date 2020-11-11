Ezgi Mola'nın takipçisinden güldüren yorum sayende dayak yemekten kurtuldum!

TRT 1'in sevilen dizisi 'Masumlar Apartmanı'nda başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ezgi Mola, Twitter'dan takipçilerinin temizlik sorularına cevap veriyor.

"Sayende dayak yemekten kurtulacağım"

Sempatik oyuncu, bir takipçisinin, "Ezgi Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir. Ben çok yaptım" cevabını verdi.

Ezgi Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" tweetiyle yüzleri gülümsetti.