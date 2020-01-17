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Sade şıklık nasıl olur deri ceket kullanın!

Kombininizi oluştururken hem sade hem de şık bir görünüm edinmeniz mümkün. Sade ve şık görünmenin yolları haberimizde...

Sade şıklık nasıl olur deri ceket kullanın!
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Görünüşünüzde sadelikten yana ancak bir o kadar da şık bir kombin arıyorsanız bu haberimiz tam size göre. "Basic" Türkçesiyle temel, sade ve şık bir görünüm kazanmanızı sağlayacak olan önerileri sizin için biraraya getirdik. İşte sade ve şık olmanın yolları!

Deri ceketler

Modeli ne olursa olsun, deri ceketler her zaman kurtarıcı bir parça olarak dolabınızda mutlaka bulundurmanız gerekenlerden. Deri ceketler ile taytlarınızı, elbiselerinizi, etek ya da pantolonlarınızı kombinleyebilirsiniz.

Ağır basan bej rengi 

Bej rengi artık sezonsuz bir renk. Bej rengi kazaklar, pantolon ya da aksesuarlar... Artık her sezon bej renginin harika görünümünü kullanabilirsiniz.

Botlar 

Bilekte biten botlar hem kış sezonu hem de geçiş sezonları için vazgeçilmez ayakkabı modellerinden biri. Hem etekleriniz ile hem de pantolonlarınızla oldukça şık gözükecek.

Elbise ve çizme uyumu 

Elbise ve çizme uyumu belki de ezberlediğimiz en kolay ve bizi istediğimiz görüntüye ulaştırmak için en kesin kombin önerisi.

Skinny jean ve bot 

Skinny jean ve bot kombini, proporsiyon düzenleyici bir joker! Jean renginizi ve bot rengini aynı renkte seçmeniz, bacak boyunuzu uzun gösterecek.

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