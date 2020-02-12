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Volkan Konak vasiyetini açıkladı beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun!

Ünlü sanatçı Volkan Konak vasiyetinden açıklayarak "Beni toprağa gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi" diyerek herkesi şaşırttı.

Volkan Konak vasiyetini açıkladı beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun!
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Karadeniz şarkıcısı ünlü sanatçı Volkan Konak  Maslak'ta bir mekanda sahnedeyken yaptığı vasiyet açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü şarkıcı sahnede vasiyetini açıkladı. Konak, "Siz sevenlerime vasiyetimdir ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenim'' diyerek dikkat çeken bir çıkışta bulundu. 

''Sizi eğlendirmeyeceğim, moral vereceğim''

Konserinde ilk olarak son günlerde yaşanan felaket olaylarına değinen Konak, "Bu gece eğlenmek için burada değiliz bu gece ben sizi eğlendirmeyeceğim, ülkemin biraz morale ihtiyacı var ben size bu gece moral vereceğim motive edeceğim ülkem normale dönsün o zaman eğleniriz" diye konuştu.

volkan konak'ın vasiyeti herkesi saskına cevirdi!

''Beni gömmesinler yaksınlar tüm bedenimi''

Sonrasında sahnede duygularını paylaşan Konak, vasiyeti hakkında ilk kez konuştu. 52 yaşındaki sanatçı, "Siz sevenlerime vasiyetimdir ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopter ile savursunlar tüm küllerimi özellikle Trabzon'umun üstüne" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimler de yakılmak istenmişti 

Geçtiğimiz yıl hayata veda eden usta sanatçı Yıldız Kenter de yakılmak istemiş ancak vefat sonrası bu isteği yerine getirilmemişti. 2012 yılında hayatını kaybeden senarist Meral Okay da bunu istemiş ancak o da gerçekleşmemişti.

 

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