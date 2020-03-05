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Bademli şam tatlısı nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Şambaba, şambali olarak da bildiğimiz şam tatlısını tam kıvamında hazırlayacağınız, eşsiz bir tarifini hazırladık. İşte bademli şam tatlısı tarifi...

Bademli şam tatlısı nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!
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Şerbetli tatlılar Türk mutfağının daima vazgeçilmez tatlılarından olmuştur. Şam tatlısı da bu nefis tatlılardan biri. Limonun verdiği hoş aroma, irmikli enfes hamuru ve üzerinde bademlerin benzersiz bir uyum yakaladığı bu lezzeti yemeye doyamayacaksınız. İşte muhteşem tadıyla bademli şam tatlısı tarifi...

Hamur için:

2 su bardağı irmik
1 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta
3/4 su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı limon suyu
1/2 su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı karbonat
1 çay kaşığı toz tarçın

Şerbeti için:

1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı şeker
1/2 adet limonun suyu

Üzeri için:

40 gram tuzsuz badem

Yapılışı:

Bir tencere su ve şekeri alarak şerbeti hazırlamaya başlayın. Kaynamaya başladığında içerisine limon suyunu ilave edin. 10 dakika daha bu şekilde kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın ve şerbeti soğumaya bırakın. Tuzsuz bademlerinizin üzerine kaynar su dökün, biraz bekletin. Ardından kabuklarını soyun ve kenara alın.

Derin bir kabın içine yumurta ve şekeri alın. Bir süre çırpıcı ya da çatal yardımıyla karıştırın. Üzerine sıvı yağ ve yoğurdu ilave edin, biraz daha karıştırın. Bu karışımın üzerine karbonatı ekleyin. Karbonatın üzerine limon suyu ekleyin ve karıştırın. Bu karışıma son olarak irmiği ilave edin.

Isıya dayanaklı bir kabı yağlayın ve hazırladığınız harcı bu kaba aktarın. Bu şekilde 15 dakika kadar dinlendirin. Bir bıçak yardımıyla dilediğiniz büyüklük ve şekillerde dilimleyin ve üzerine bademleri dizin. Daha önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin. Nar gibi kızarmış tatlınızı fırından alın ve şerbetini verin. Şerbetini iyice çekip, biraz dinlendikten sonra afiyetle tüketin.

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