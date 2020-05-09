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Bayat pideden nasıl tatlı yapılır artan pideleri değerlendirin!

Ramazan yaklaşıyor sofralarda artan bayatlayan pidelerden harika bir tatlıya dönüştürmeye ne dersiniz! İşte bayatlamış pide ile tatlı yapmanın püf noktaları.

Bayat pideden nasıl tatlı yapılır artan pideleri değerlendirin!
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Ramazan yaklaşıyor! İftar sofraların vazgeçilmezi olan pidelerin ertesi güne kalmasıyla bayatlayan pideleri çöpe atmay yerine tatlıya dönüştürmeye ne dersiniz? İşte bayatlayan pidelerden tatlı yapmanın püf noktalarını elmaelma.com'da bulabilirsiniz!

Malzemeler; 2 adet ramazan pidesi(bayatlamış), 100 gram kaymak
3 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 3 damla limon suyu, 1 tatlı kaşığı toz antep fıstığı yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Şerbeti için, bir tencereye su ve toz şekeri alın. Ocağın altını açın ve şeker eriyip kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu da ilave edin. 5 dakika daha kaynatın ve altını kapatın. Pideleri tezgaha alın. Yuvarlak bir kesme kalıbıyla yuvarlak yuvarlak kesin ve kenarları yüksek bir tepsiye dizin. Tereyağını eritin ve sıcak tereyağını pidelerin üstüne gezdirin.Ardından hemen sıcak şerbeti üstlerine gezdirin ve soğuyup, şerbeti çekmeleri için bir kenara alın. Pideler şerbeti çektiğinde, servis tabağına bir yuvarlağı alın. Üstüne bir tepeleme tatlı kaşığı kaymak koyun. Üstüne bir yuvarlak pide daha koyun ve üstüne tekrar kaymak koyun. Antep fıstığı ile süsledikten sonra servise hazır hale getirerek afiyetle yiyebilirsiniz!

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