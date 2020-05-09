Pratik iftar menüsü arayanlar için harika tarifleri sizler için yanyana getirdik!

Hem zamandan kazanıp hemde iftar sofralarınızı lezzet şöleni ile donatabileceğiniz pratik tarifleri bir araya getirdik! Sizde akşam sofralarınıza sizler için hazırladığımız bu tariflerden yararlanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

KABAK ÇORBASI

MALZEMELER

4 adet orta boy kabak

1 adet büyük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı soğuk süt

4 su bardağı soğuk tavuk suyu

1/2 su bardağı süzme yoğurt

1/4 demet dereotu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

5 yemek kaşığı çekilmiş ceviz içi

Yapılış aşaması; Bol suda yıkayıp uç kısımlarını aldığınız kabakların kabuklarını incecik soyun. Dört tarafından uzunlamasına kestiğiniz kabakların orta kısımlarında kalan çekirdekli kısımları kullanmamak üzere bir kenara ayırın. Etli kısımlarını kullanacağınız kabakları, küçük parçalar halinde doğrayın. Kuru soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Dereotunu kıyın.

Zeytinyağını bir tavada kızdırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanı hafif bir renk alana kadar soteleyin. Kabakları ekleyip soğanlarla birlikte soteleme işlemini 5 dakika kadar sürdürün. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Unu ilave ettikten sonra kokusu çıkana ve köpürene kadar yaklaşık 2-3 dakika kavurun. Soğuk sütü azar azar katıp bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Soğuk tavuk suyu ve süzme yoğurt ilave ettiğiniz çorba karışımını, kuru soğanla birlikte sotelenmiş kabak ilavesiyle kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin.

Son olarak kıyılmış dereotu, taze çekilmiş tane karabiber ve tuz eklediğiniz kabak çorbasını bir taşım daha kaynattıktan sonra blenderdan geçirin. Sulu bir püre kıvamını alan ve süzme yoğurt ilavesiyle rengi açılan kabak çorbasını servis kaselerine paylaştırdıktan sonra birer yemek kaşığı ince çekilmiş ve kavrulmuş ceviz içi ekleyip servise hazır hale getirebilirsiniz.

KARNIBAHAR SALATASI

MALZEMELER

1 adet küçük boy karnıbahar

1/2 adet küçük boy brokoli

1 adet küçük boy havuç

6 adet kurutulmuş domates

2 dal taze soğan

1 yemek kaşığI siyah zeytin

1 adet haşlanmış yumurta

6 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yapılış aşaması;

Kök kısımlarını aldığınız, yapraklarını temizlediğiniz karnıbahar ve brokoliyi küçük çiçeklerine ayırın.Karnabahar çiçeklerini çok az un ve taze sıkılmış limon suyu ilave ettiğiniz kaynar suda, diriliği gidene kadar haşlayın. Kabuğunu soyduğunuz havuç ve ayıklanmış brokoli çiçeklerini ayrı bir tencerede, daha kısa süre haşlayın.

Haşlama sularını süzdüğünüz karnabahar ve brokolileri buzlu suya alıp şoklayın. Kısa bir süre buzlu suda beklettikten sonra fazla sularını süzdürün. Kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Ayıklayıp bol suda yıkadığınız taze soğanları ince ince kesin. Zeytinyağında beklettiğiniz kurutulmuş domatesleri minik küpler halinde doğrayın. Haşlanmış yumurtayı, kabuklarını soyup dört eşit parçaya bölün. Haşlanmış havucu dilimleyin. Haşlanmış karnıbahar, brokoli ve havucu geniş bir servis tabağına alın. Dilimlenmiş siyah zeytin ve doğranmış diğer malzemeleri üzerine ekleyin. Daha sonra sarımsağı rendeleyin. Taze sıkılmış limon suyu, zeytinyağı, pul biber ve tuz ilavesiyle karıştırın. Hazırladığınız sosu karnıbahar salatanızın üzerinde gezdirdikten sonra sofralarınızda yer verebilirsiniz.

YAHNİ TARİFİ

MALZEMELER

800 gram yağsız kuşbaşı et

400 gram arpacık soğan

10 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet defne yaprağı

Yapılış aşaması; Yağsız kuşbaşı etleri bol suda yıkayıp üzerlerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın.Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Kuşbaşı etleri alıp yüksek ateşte kendi suyunu çekene kadar pişirin. Etlerin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip kapağını açık bıraktığınız tencerede orta ateşte pişirme işlemini sürdürün.Arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını ayıklayıp bütün halde bırakın. Yumuşayan etlere domates salçası, arpacık soğan, sarımsak, sirke, tuz, karabiber ve defne yaprağını katıp karıştırın. Üzerini bir parmak kalınlığında geçecek kadar sıcak su ekleyip kısık ateşte pişirme işlemine devam edin. Kıvam ve lezzet vermesi için arada tereyağı ekleyin. Soğan ve sarımsaklar yumuşadığında salçalı sosuyla birlikte sofralarınıza yer verebilirsiniz.