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Elmalı kurabiye nasıl yapılır kıyır kıyır lezzet!

Elmaelma.com olarak sizler için mükemmel kıvamı ve enfes elmalı tadıyla mest eden elmalı kurabiye tarifi hazırladık. İşte muhteşem elmalı kurabiye tarifi!

Elmalı kurabiye nasıl yapılır kıyır kıyır lezzet!
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Kurabiye tariflerinin en güzellerinden olan elmalı kurabiye, çayın yanında keyifle tüketebileceğiniz bir tat. Kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifi şekilleriyle, malzemeleriyle, hamuruyla tam ölçülü elmalı kurabiye yapmak isteyenlerin yardımına koşacak. Enfes kıvamıyla büyüleyen elmalı kurabiyeyi mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte nefis elmalı kurabiye tarifi...

Elmalı kurabiye tarifi için malzemeler:

Hamuru için:

4 su bardağı un
3/4 su bardağı toz şeker
1/3 su bardağı yoğurt
1/3 su bardağı sıvı yağ
200 gram tereyağı
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı limon suyu

İç harcı için:

4 adet kırmızı elma(rendelenmiş)
1/2 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Nasıl yapılır?

4 adet rendelenmiş elmayı tavaya alın. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekleyin ve elmalar karamelize olana kadar pişirin. Elmalı harç piştikten sonra üzerine yarım su bardağı kadar dövülmüş ceviz ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin ve karıştırın. Hamurunu hazırlamak için bir kasede limon suyu ve karbonatı karıştırıyorum. Derin bir kasede, tereyağı sıvı yağ, yogurt, toz şeker ve limonlu karbonat karışımını birleştirin. Unu da azar azar ekleyerek, ele yapışmayan fakat yumuşak olan bir hamur elde edin.

Hamuru tezgahın üzerinde toparlayın. Bu hamuru tezgahta güzelce açın. Yuvarlak şekiller çıkarın. Yuvarlak kurabiye hamurunun tam ortasına elmalı harçtan koyun ve ağzı açık kalacak şekilde yarım ay şekli verin. Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Oda sıcaklığına geldikten sonra  üzerine pudra şekeri serpiştirin. Kurabiyeleriniz artık servise hazır!

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