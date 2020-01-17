Fındık ezmeli kadayıf nasıl yapılır çıtır çıtır bir lezzet!

Misafirlerinize değişik bir lezzet sunmak istemez misiniz? Özellikle şerbetli ve kadayıflı tatlı sevenlerin bayılacağı bu şahane lezzete sofralarınızda yer açmalısınız. Çıtır çıtır ağızda dağılan fındık ezmeli kadayıfa bayılacaksınız. Sıcacık demlenmiş bir çayın yanına ikram edeceğiniz bu enfes lezzet vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Peki fındık ezmeli kadayıf tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile fındık ezmeli kadayıf tarifi! Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler:

Kadayıfı Hazırlamak İçin:

800 gram kadayıf(kuru kadayıf),1,5 su bardağı fındık(iri dövülmüş), 120 gram tereyağı(küp doğranmış), 2,5 su bardağı fındık ezmesi, 1,5 su bardağı fındık unu(rondodan çekilmiş fındık)

Sunum İçin:

1 top kesme dondurma(her bir porsiyon için)

Şerbeti İçin:

2 su bardağısüt, 1 su bardağıtoz şeker

Hazırlanışı:

Öncelikle şerbeti hazırlayalım; süt ve şekeri derin bir sos tenceresinde şeker eriyene dek karıştırın ve ardından kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika daha pişirin ve ocaktan alııp oda sıcaklığında soğutun.

Kadayıfın yarısını fırın tepsisine eşit olarak serin.Ardından üzerine dövülmüş fındıkları eşit olarak serpiştirin.Kalan kuru kadayıfın tamamını fırın tepsisine yerleştirin ve küçük parçalara böldüğünüz tereyağlarını aralıklarla yerleştirin.Önceden ısıtılmış 195 derece fırında altın rengi olana dek, yaklaşık 25 dakika fırınlayın.Fırından çıkardığınız kadayıfın ilk sıcaklığı geçtikten sonra sütlü şerbeti üzerine gezdirin ve şerbeti çekmesi için 30 dakika kadar bekletin.Oda sıcaklığına gelmiş olan kadayıfın üzerine fındık ezmesini ekleyin ve fındık ezmesini kadayıfa yoğurarak yedirin.Güzelce karışmış olan fındık ezmeli kadayıfı tepsiye tekrardan yayın. Üzerine fındık ununu, eşit miktarda serpiştirin.Eşit dilimler olacak şekilde bıçak yardımıyla kesin.Kestiğiniz dilimi servis tabağına alıp, kesme dondurma ve arzuya göre fındık taneleriyle süsleyip servis edin. Sevdiklerinizle afiyetle tüketin.