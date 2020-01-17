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Fırında unsuz mücver nasıl yapılır leziz mi leziz!

Pratik tarif arayanlar için kısa sürede hazırlayabileceğiniz ekonomik olan fırında mücver tarifine bayılacaksınız. İşte fırında unsuz mücver tarifi...

Fırında unsuz mücver nasıl yapılır leziz mi leziz!
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Çoğumuzun bayıldığı bir lezzet olan mücveri bir de fırında ve unsuz yapmayı deneyin! Asla pişman olmayacağınız bu tarif size parmaklarınızı yedirecek. Sıcacık, sebze kokularıyla mest olacağınız bir tat. İşte fırında unsuz mücver tarifi...

Malzemeler:

3 adet patates
2 adet havuç
3 adet kabak
3 adet yumurta
2 su bardağı lor peyniri
1/4 demet dereotu
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1/2 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı süzme yoğurt

Yapılışı:

Soyulmuş patates ve havuçları büyük parçalar halinde yumuşayana kadar tuzlu suda haşlayın. Haşlama esnasında ayrı bir kaba kabakları rendeleyin ve hafifçe tuzla karıştırarak fazla sularının çıkması için bekletin. Derin bir kap içerisinde haşlanmış sıcak patates ve havuçları ezin içerisine lor peynirini ve baharatları ekleyip hafifçe ılınana kadar karıştırın. Ilındıktan sonra karışıma yumurtaları tek tek ekleyin.Son yumurtanın sarısını üzeri için ayırın ve sadece beyazını ekleyin.
Karışımı yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye yaydırın ve üzerine yumurta sarısı sürüp susam serptikten sonra 180 derecelik fırında kızarana kadar 20-25 dk. Pişirin.
Fırından çıkan mücveri dilimleyip süzme yoğurt ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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