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Halka tatlısı nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!

Türk kültüründe önemli sokak tatlarından olan halka tatlısını almaktan çekiniyorsanız evde kendiniz yapabilirsiniz. Halka tatlısı tarifini sizin için paylaştık!

Halka tatlısı nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!
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Uzun süre çıtırlığını ve tazeliğini koruyan halka tatlısı sofralarınıza konuk olmayı bekliyor. Az malzemeyle dışarıda yediğiniz halka tatlısından çok daha güzelini yapmaya hazır olun. Evde kolaylıkla deneyebileceğiniz bu lezzeti sevdiklerinizle keyifle tüketebilirsiniz. İşte 12 saat çıtır kalabilen halka tatlısı tarifi...

Yapımı için malzemeler:

2 adet yumurta
140 gr ayçiçek yağı
160 gr süt
180 gr yoğurt
180 gr irmik
320 gr un
1/2 paket kabartma tozu
Kızartma yağı

Şerbeti için:

4 su bardağı şeker
3 su bardağı su
1/4 parça limon suyu

Yapılış aşaması:

Tencere içerisine, 4 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı soğuk su koyun ve yüksek ısıda kaynatın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra limon suyu ilave edin ve karıştırın. Ardından ocak ısısı en düşük ısı konumuna ayarlayın. Tencere açık olacak şekilde 15 dakika süre ile tekrar kaynatın ve ocaktan alın.

Şerbeti yapıp bir gün bekledikten sonra kullanırsanız, halka tatlınız daha güzel olur. Halka tatlısı koyu ve soğuk şerbetle yapılır.

Hamurun yapılışı: Bir kaseye yumurta kırın ve karıştırın. Üzerine süt, yoğurt, ayçiçeği yağı ilave edin ve çırpın. Hamur yoğurma kabı içine elenmiş un, irmik, kabartma tozu koyun ve karıştırın. Unu havuz olacak şekilde koyun ve havuz içine kase içindeki karışımı ilave edin, hamuru yoğurun. Hamuru en az 30 dakika dinlendirin. Ardından ucuna yıldız uç takılmış krema sıkma torbasına doldurun.

Hamuru fazla kızgın olmayan yağ içine halka şeklinde sıkın ve pembemsi renk alıncaya kadar kızartın. Kızarmış hamuru, soğuk şerbet içerisine atın ve en az 1 dakika bekletildikten sonra çıkartın.

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