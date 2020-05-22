Tavuklu keşkek nasıl yapılır sofralarınızı şenlendirecek!

Bayram'da tüketilen geleneksel lezzetlerden biri olan keşkek, UNESCO'nun 'somut olmayan kültürel miras' kategorisine aldığı önemli yemeklerimizden. Püf noktalarına dikkat ederek yapılması gereken keşkek, tavuklu enfes tadıyla büyülüyor. Anadolu'da düğün yemeği olarak kullanılan keşkek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla şahane keşkek tarifi!

Malzemeler:

2 su bardağı aşurelik buğday, 4 adet tavuk pirzola, 4 su bardağı su, 1 yemek kaşığı tuz, 1 çay kaşığıkarabiber, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Püf noktası:

Yarma buğdayı ve nohutları bir gece öncesinden ıslamanız gerekmektedir. Tavukları iyi pişirirseniz daha kolay ayıklanacaktır. Tavukları kaynattığınız suyu kesinlikle dökmeyin keşkek için kullanacaksınız. Keşkeği pişerken asla karıştırmayın, piştikten sonra altını kapatın ve karıştırın.

Yapılışı:

Buğdayı bol suda güzelce yıkayın. Yıkanmış buğdayları düdüklü bir tencereye koyun ve üzerine sadece buğdayların üstünü geçecek kadar su ilave edin. Kapağını kapatmadan kaynatın. Kaynamaya başlayınca altını kapatın ve bu şekilde kapağını kapatıp yarım saat bekletin. Böylece buğdaylar şişip, büyüyecekler. Yarım saatin sonunda tencerenin kapağını açın, yıkadığınız tavukları buğdayların üstüne kemikleriyle birlikte yerleştirin. Tuzunu, karabiberini vu suyunu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 40 dakika pişirin. Pişirdikten sonra kapağını açın ve tavuk etlerini kemiklerinden ayırın. Bir el blenderı yardımıyla buğdayları ve tavukları güzelce çekin. Tamamen homojen bir karışım olmasına özen gösterin. Tereyağını, toz kırmızı biber ile birlikte kızdırın ve sıcak keşkeğin üstüne gezdirin.Pul biberle de süsleyerek servis edin.