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Hande Erçel kimdir hiç bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı!

''Güneşin Kızları'' isimli dizide gösterdiği başarılı performansın ardından tanınan Hande Erçel'in hiç bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı.

Hande Erçel kimdir hiç bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı!
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'Güneşin Kızları' dizisiyle yıldızı parlayan Hande Erçel'i hiç böyle görmediniz. Ünlü oyuncunun Azerbaycan'da düzenlenen bir güzellik yarışmasına katıldığı öğrenildi. Erçel'in fotoğrafları ise görenleri şaşırttı. 

Güzellik yarışmasına katılmış

Hande Erçel şimdilerde Kerem Bursin'le yeni bir diziye başlamak için gün sayıyor.  Snob Magazin'in haberine göre; 2012 yılında Azerbaycan'da düzenlenen bir güzellik yarışmasına katıldığı bilinen Hande Erçel'in, bundan yaklaşık 6-7 yıl önce Beylikdüzü'nde düzenlenen bir güzellik yarışmasına daha katıldığı ve burada birinci olduğu öğrenildi.

 ''Yanaklarımı küçülteceğim''

Hande Erçel'in geçmiş yıllarda ''Yanaklarım ekranda çok büyük duruyor, yüzüm de büyük gözüküyor. Yanaklarımı küçülteceğim'' diyerek dudaklarına bir operasyon yaptırdığı da iddia edilmişti.

Değişimi şaşırttı 

Güzel oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi oldukça şaşırttı. İşte genç oyuncunun yıllar önce katıldığı güzellik yarışmasındaki fotoğrafları... 

Snob Magazin'in haberine göre; 2012 yılında Azerbaycan'da düzenlenen bir güzellik yarışmasına katıldığı bilinen Hande Erçel'in, bundan yaklaşık 6-7 yıl önce Beylikdüzü'nde düzenlenen bir güzellik yarışmasına daha katıldığı ve burada birinci olduğu öğrenildi.

Peki Hande Erçel kimdir? 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdüren Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur.Oyunculuk hayatına 2013 yılında “Çalıkuşu” isimli dizi ile başlayan Hande Erçel, bu dizide “Zahide” karakterini canlandırmıştır. 2015 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde Pantene Yıldızları Parlayanlar Ödülü alan genç oyuncu; Çılgın Dersane Üniversitede, Hayat Ağacı, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci ve Halka gibi yapımlarda rol almıştır. Hande Erçel son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Azize karakterini canlandırmıştır.

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