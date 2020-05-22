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Dolgun saçlar için ne yapılmalı haftada iki kez maske uygulayın!

Saçlarınızın kırılgan, güçsüz görünümünden sıkıldıysanız bu haberimiz size göre! Saçlarınıza yeniden canlılık katacak ipuçları için içeriğimize göz atın!

Dolgun saçlar için ne yapılmalı haftada iki kez maske uygulayın!
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Saçlar her ne kadar güzelliğin en önemli unsurlarından olsa da herkes dolgun ve sağlıklı saçlara sahip olamıyor. Ancak yine de saç sağlığınızı korumak, güçlenmesini sağlamak ellenizde! Bunu yapmanız için saç bakımınızda ufak şeylere dikkat etmeniz yeterli olacak. İşte doğal, gür ve sağlıklı saçlara sahip olmanın sırları!

Islak saçınıza nazik davranın

Islak saçlar oldukça savunmasızdır. Bu nedenle saçınızı kurutma işlemi sırasında ona mümkün olduğunca nazik olmak şarttır. Banyo havlusu ile ovalamak yerine, mikrofiber bir havlu kullanın. Nemli telleri çözmeniz gerekiyorsa, geniş dişli bir tarak veya ıslak saçlar için tasarlanmış bir fırça kullanın.

Isı faktörü

Saç kurutma makinenizin en sıcak, en hızlı ayarı saçınıza büyük zarar verir. Bunun yerine, saç kurutma makinenizin en düşük ısı ve hız ayarını deneyin ya da kendi hali ile kurumaya bırakın.

Doğru ürünleri kullanın

Duş alırken istediğiniz saçları elde etmenize yardımcı olacak şampuan ve saç kremlerine ulaştığınızdan emin olmak istersiniz. Ürünleriniz her zaman istediğiniz sonuca göre ayarlanmalıdır. Çok fazla ürün kullanarak saçınızı istemeden ağırlaştırabilir ve hatta saçınızın cansız görünmesini sağlayacak birikime neden olabilir.

Saç maskesi 

Belirli aralıklarla saçınıza maske uygulayın. Maske içeriklerini özellikle nemlendirici içeriklere sahip olmasına özen gösterin. Haftada 2 kez tekrarlayın.

Kuru şampuan kullanmayın 

Kuru şampuanın aşırı kullanılması, kafa derisi ve saç tellerinde ürünün birikmesine neden olur. Bu birikim saçların mat ve sağlıksız görünmesine neden olur.

Kırıklarınızı aldırın

Saçınızı kestirmek istemediğinizi biliyoruz. Ancak saçınızın uçlarındaki kırıklardan kurtulmak; saçlarınıza canlı bir görüntü verecek!

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