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Ünlü model Bella Hadid'in bikinili karantina pozları sosyal medyayı salladı!

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, göbeğini içine çektiği bikinili fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Bella'nın bu paylaşımına 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Ünlü model Bella Hadid'in bikinili karantina pozları sosyal medyayı salladı!
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Filistin asıllı top model Bella Hadid, karantinadaki günlerini güneşlenip havuza girerek geçiriyor. Yaptıkları her paylaşımla Türkiye'de dahi ses getiren Hadid kardeşler, bu kez Bella Hadid'in bikinili pozlarıyla gündemde.

Göbeğini içeri çekip poz verdi

Güzel havaları fırsat bilip evinin bahçesinde güneşlenen Bella Hadid, bu anlarını hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. Çektiği karelerde göbeğini içine çektiği görülen Bella Hadid’e bu hareketinden dolayı çok sayıda yorum yapıldı. Bu yorumlar arasında Türk takipçilerin yaptığı yorumlar da gözlerden kaçmadı.

İşte Bella Hadid'in olay pozları...

Öte yandan Bella'nın bikinili paylaşımına 12 saat içerisinde 1,6 milyonu aşan beğeni geldi.

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