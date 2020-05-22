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Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser çifti tekrar barıştı!

Damla Ersubaşı geçtiğimiz günlerde eşini sosyal medya hesabından silmişti. İkili, aralarındaki buzları eritmesinin ardından birbirlerini tekrar takibe aldılar.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser çifti tekrar barıştı!
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Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle küçük yaşta oyunculuğa başlayan Damla Ersubaşı 2016 yılında Mustafa Can Keser ile dünyaevine girdi. Bir dargın bir barışık ilişki yürüten ünlü çift aralarındaki buzları eritti. 

Barıştılar

Bir süredir küs olan ikili, birbirlerini Instagram'da takipten çıkarmıştı. Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızları bulunan çift, yaşadıkları gerginlik sonrası aralarındaki buzları eritti. Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ederek barışmalarının sinyalini verdi.

"Tartışma nedenimiz ihanet değil"

Ersubaşı, ayrılıkları ile ilgili daha önce şu açıklamayı yapmıştı: "Biraz sorunlar yaşadık. Karantinanın da etkisi var. Şu an 'Boşandık' diye bir şey demiyorum ama sorunlarımız oldu, çözdük gibi. Eşim ile aynı evde kalıyoruz. Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor."

 

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