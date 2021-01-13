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Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır bir dilim yetmeyecek!

Yavru vatan Kıbrıs'a özgü bir tatlı olan Kıbrıs tatlısı sofralarınıza konuk olmayı bekliyor. Peki Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi...

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır bir dilim yetmeyecek!
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Kıbrıs tatlısı, adanın en meşhur lezzetlerinden biri olarak gösteriliyor. Ülkemizde de çok sevilen Kıbrıs tatlısını siz de evinizde yapabilir ve misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Özel bir geceye uygun lezzetli bir tatlı arayanlar için kolay kıbrıs tatlısı tarifimiz sofraların yeni yıldızı olacak. Sizi daha fazla bekletmeden Kıbrıs tatlısı tarifini paylaşıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

1 su bardağı dövülmüş ceviz
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı Hindistan cevizi
Yarım su bardağı sıvıyağ
Yarım su bardağı şeker
3 tane yumurta

Muhallebi için:

3 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
4 yemek kaşığı şeker

Şerbeti için:

2 bardak şeker
2 su bardağı su
Yarım limon suyu

Yapılışı:

Şekeri ve yumurtayı bir kabın içinde çırpın, sonrasında diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Koyu bir kek kıvamına gelene kadar karıştırdığınız karışımı önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yağlanmış tart kalıbı ile birlikte 20 dakika boyunca pişirin. Şerbeti için bir tencerenin içine suyu atın, kaynayınca şekerleri suya katın ve şekerler eriyene kadar karıştırın. Hazırladığınız kek ılıyınca şerbet karışımını üzerine dökün. Muhallebi için sütü ve diğer malzemeleri tencereye koyun, karıştırın ve ocağın altını yakın.Koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın ve sonrasında ocağın altını kapatın. Son adım olarak hazırladığınız muhallebi karışımını kekin üzerine dökün ve üzerini Hindistan cevizi ile süsleyin. Afiyet olsun...

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