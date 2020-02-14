search menu
search
close

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!

Son günlerde sanını sıkça duyduğumuz Kıbrıs tatlısı yapmaya ne dersiniz? İşte nefis tadıyla Kıbrıs tatlısı tarifi!

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!
-A A+

Kendine has lezzetiyle sofraların yeni gözdesileri arasında yerini alan bir tatlı Kıbrıs tatlısı. Yapılışı çok kolay, misafirlerinizle keyifle tüketebileceğiniz nefis bir tarif. Şerbetli alt keki, sütlü muhallebili bu tada bayılacaksınız. Peki, kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Malzemeler neler? İşte kıbrıs tatlısı tarifi... 

Kıbrıs tatlısı malzemeler:

1 su bardağı dövülmüş ceviz
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı Hindistan cevizi
Yarım su bardağı sıvıyağ
Yarım su bardağı şeker
3 tane yumurta

Muhallebi için:

3 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
4 yemek kaşığı şeker

Şerbeti için:

2 bardak şeker
2 su bardağı su
Yarım limon suyu

Yapılışı:

Şekeri ve yumurtayı bir kabın içinde çırpın, sonrasında diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Koyu bir kek kıvamına gelene kadar karıştırdığınız karışımı önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yağlanmış tart kalıbı ile birlikte 20 dakika boyunca pişirin. Şerbeti için bir tencerenin içine suyu atın, kaynayınca şekerleri suya katın ve şekerler eriyene kadar karıştırın. Hazırladığınız kek ılıyınca şerbet karışımını üzerine dökün. Muhallebi için sütü ve diğer malzemeleri tencereye koyun, karıştırın ve ocağın altını yakın.Koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın ve sonrasında ocağın altını kapatın. Son adım olarak hazırladığınız muhallebi karışımını kekin üzerine dökün ve üzerini Hindistan cevizi ile süsleyin. Afiyet olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kenan Doğulu'dan ayrılık açıklaması! Kenan Doğulu'dan ayrılık açıklaması!
Ünlüler
Vücuttaki iltihabı söküp atan besinler! Vücuttaki iltihabı söküp atan besinler!
Organik
En Güncel Galeriler
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Estetikle gündeme gelen Meryem'in eski hali şoke etti!
Estetikle gündeme gelen Meryem'in eski hali şoke etti!
Ünlü televizyon yıldız kameraları görünce göğüslerini açıp...
Ünlü televizyon yıldız kameraları görünce göğüslerini açıp...
Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 10 harika film önerisi!
Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 10 harika film önerisi!
Ünlü oyuncu sevgilisiyle ilişkiye girdiği anları satılığa çıkardı!
Ünlü oyuncu sevgilisiyle ilişkiye girdiği anları satılığa çıkardı!
Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
Önceki Haberler
Hem lezzetli hem pratik: Fırında patates mücver
Hem lezzetli hem pratik: Fırında patates mücver
KUSURSUZ BİR CİLDİN FARKINA VAR!
KUSURSUZ BİR CİLDİN FARKINA VAR!
Vücudunuzda parazit olduğunun 10 kanıtı!
Vücudunuzda parazit olduğunun 10 kanıtı!
Mr. Jade’den 14 Şubat sürprizi
Mr. Jade’den 14 Şubat sürprizi
Seksi pozuyla yaptığı hareket olay! 14 Şubat'a tepki gösterdi!
Seksi pozuyla yaptığı hareket olay! 14 Şubat'a tepki gösterdi!
Pürüzsüz ayaklara sahip olmak istiyorsanız...
Pürüzsüz ayaklara sahip olmak istiyorsanız...
Selin Ciğerci aşka geldi: Ölüm bizi ayırana kadar hayatındayım!
Selin Ciğerci aşka geldi: Ölüm bizi ayırana kadar hayatındayım!
Diz ağrılarınızdan sonsuza dek kurtulmanın yolu burada!
Diz ağrılarınızdan sonsuza dek kurtulmanın yolu burada!
Yorumlar