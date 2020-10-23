Krem şantili irmik tatlısı nasıl yapılır pofuduk pofuduk lezzet!

Eğer siz de aynı tariflerden sıkıldıysanız, farklı tarifleri denemeyi de seviyorsanız doğru adrestesiniz. Tatlılara muhteşem bir lezzet katan irmikle krem şantili bir tatlı hazırlıyoruz bugün. Ilık şerbeti sıcacık tatlılarımıza dökeriz, üzerine de kremşanti süreriz. O zaman sizi daha fazla bekletmeden krem şantili irmikli tatlı tarifini paylaşıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun....

Malzemeler:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı irmik

1 paket vanilin

1/2 paket kabartma tozu

125 gram margarin(oda sıcaklığında)

1 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı yoğurt

1 tutam tuz

2,5 su bardağı un(aldığı kadar)

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

2 damla limon suyu

Üzeri için:

1 paket krem şanti

Üzerini bulamak için:

1 su bardağı irmik

Nasıl yapılır?

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Malzemeleri limon dışında bir tencereye koyun ve kaynatmaya başlayın ardından ocaktan almadan beş dakika önce birkaç damla limon suyu dökün ve karıştırıp, 5 dakika sonra ocaktan alın. Hamur için malzemelerin tamamını bir kapta karıştırın ve kulak memesi sertliğinde bir hamur elde edin. Elde ettiğiniz hamuru 15 dakika kadar dinlendirin ve bir merdane yardımıyla geniş bir yuvarlak şeklinde açın. Bunu parça parça açabilirsiniz.

Ardından bir bardak yardımı ile hamurdan yuvarlak dilimler kesin. Bu yuvarlak dilimleri yarı yarıya ayırın. İlk yarı kısmın ortalarına bir kapak ile yuvarlak bir boşluk oluşturun. Elde edeceğiniz yuvarlak simit şeklindeki parçaları diğer ayırdığınız dilimlerin üzerine yerleştirin. Bu aşamaları tamamına uyguladıktan sonra elde ettiğiniz hamurun dışını ve üstünü irmiğe bulayın. Fırın tepsisini tereyağı veya margarin ile yağlayın ve tepsiye hamurları dizin. 180 derecelik fırında hafif renk alana kadar pişirin.

Fırında çıkarttıktan sonra ilk ısısının gitmesini bekleyin ve soğuk şerbeti üzerilerine dökün. Şerbet hamuru her tarafına bulasın diye bir süre sonra tersini çevirin. Fazla şerbetini alın ve tabaklara koyun. Krem şantiyi hazırlayın ve içerisindeki boşluğa sıkın, biraz dolapta dinlendirip servis etmenizi öneririz. Dilerseniz üzerine Antep fıstığı serpebilirsiniz. Afiyet olsun…