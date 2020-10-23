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Sulu köfte nasıl yapılır lezzetine bayılacaksınız!

'Bugün ne yemek pişirsem?' diye düşünüyorsanız leziz mi leziz bir sulu köfte yapmanızı öneririz. İşte tadına doyamayacağınız sulu köfte tarifi...

Sulu köfte nasıl yapılır lezzetine bayılacaksınız!
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Bugün yemek tariflerimiz arasından sofraların baş tacı sulu köfteyi elmaelma.com okurlarıyla buluşturuyoruz. Yapılışı oldukça kolay, sevdiklerinizi ve misafirlerinizi mest edecek sulu köfte akşam yemeği için uygun bir seçenek. İşte yapımı oldukça kolay ve pratik olan bu iddialı yemeği sizde akşam dofralarınıza yer verin. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

250 - 300 gram kıyma
1 adet soğan (rendelenmiş ve suyu süzülmüş)
1-2 diş sarımsak (isteğe bağlı)
1 çay bardağı köftelik bulgur (50 ml çay bardağı en küçüklerden)
1 yumurta
Tuz, karabiber, kimyon, pul biber
Bir tutam maydanoz (isteğe bağlı)
2 adet küp doğranmış patates
1 kaşık biber salçası
1 kaşık domates salçası

Üzeri için:

Kekik

Yapılışı:

Malzemeleri (bulgurun önce yarısını) karıştırıp yoğurun. Bulguru kıvam ayarlayarak dökmeye dikkat edin. Biz tam bir çay bardağı bulguru kullanmanızı öneriyoruz. (Köfte harcının içine bir kaşık salçada ilave edebilirsiniz) Fındık büyüklüğünde yuvarlayıp hafif un serptiğimiz tepsiye alın. Bir tencerede küçük bir soğanı 2-3 kaşık yağda soteleyin. Bir kaşık biber, bir kaşık domates salçası, tuz ardından iki adet küp doğranmış patates ilave edip sıcak su ekleyin. Yaklaşık 10 dakika pişirin. Unladığınız tepsideki köfteleri tepsiyi hafif sallayarak una bulanmasını sağlayın. Köfteleri patateslerin üzerine dökün ve hafif karıştırıp kapağı kapalı, kısığa yakın orta ateşte 15 dakika kadar pişirin. En son üzerine kekik serpip ocağı kapatın. Sulu köfte yemeğinizin 10 dakika dinlenmesine izin verin.

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