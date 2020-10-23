Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum gününe özel romantik paylaşım!

Geçtiğimiz gündemde ayrıldıkları öne sürülen Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Şimdilerde Hekimoğlu dizisinde yer alan Yıldırım, Instagram hesabından Hadise'nin doğum gününü samimi bir kareyi paylaşarak "İyi ki doğdun" notuyla kutladı.

Aşkları hep gündemde

Kaan Yıldırım, 35. yaşını kutlayan sevgilisi Hadise'yle olan pozunu iki yıldız emojisiyle Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladı. Sevgilisinin paylaşımını kendi Instagram hikayesinde paylaşan Hadise ise beyaz ve siyah kalp emojisi koydu. İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikilinin önümüzdeki yaz nikah masasına oturacakları söylentileri de konuşuluyor.

Kaan Yıldırım kimdir?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar. Kaan Yıldırım bir süredir Hadise ile aşk yaşıyor.