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Limonlu kolay kurabiye nasıl yapılır lezzeti ağızda dağılıyor!

Bugün elmaelma.com olarak sizler için çayın yanında iyi giden şahane bir limonlu kurabiye tarifi hazırladık. İşte kolay limonlu kurabiye tarifi...

Limonlu kolay kurabiye nasıl yapılır lezzeti ağızda dağılıyor!
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Koronavirüs salgını nedeniyle birçoğumuzun evde vakit geçirdiği şu dönemde, sıcacık, ağızda dağılan yapısıyla damakları şenlendiren bir limonlu kurabiye tarifi hazırladık. Çayın, kahvenin yanında ailenizle keyifle tüketeceğiniz limonlu kurabiyenin yapılışı da oldukça basit. İşte ağızda dağılan limonlu kurabiye tarifi!

Malzemeler:

125 gram oda sıcaklığında tereyağı
3/4 su bardağı toz şeker
2 paket vanilya
1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi
2 yemek kaşığı limon suyu
1/2 su bardağı nişasta
2 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu

Rengi için:

1 damla sarı gıda boyası

Üzeri için:

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Hazırlanışı:

Derin bir kabın içerisine oda sıcaklığındaki tereyağını, limon kabuğu rendesi, limon suyunu, vanilya ve şekeri de alıp güzelce çırpın. Bu aşamada dilerseniz sarı gıda boyasını da ilave edin. Ardından azar azar unu, kabartma tozunu ve nişastayı ekleyip spatula yardımıyla güzelce karıştırın ve yoğurun. Bu aşamada unu kıvamına göre ilave edin. Fazla ya da az gelmesinin önüne geçersiniz.

Kurabiye hamurunu streç filme sararak eğer vaktiniz varsa buzdolabında birkaç saat dinlendirin. Vaktiniz yoksa hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayarak pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine aktarın. 180 derecelik fırında üzeri hafif kızarana kadar 15 dakika kadar pişirin. Çıkarıp hafif ılıdıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edin. Afiyet olsun...

 

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