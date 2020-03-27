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Ev yapımı lahmacun nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Dışı çıtır çıtır, muhteşem iç harcıyla tam bir lezzet şöleni olan lahmacunu evde yapmaya ne dersiniz? İşte evde kolay lahmacun tarifi...

Ev yapımı lahmacun nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
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Türk mutfağının sevilen lezzeti lahmacunu evimizden çıkamadığımız şu günlerde, kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Kebapçılarda yediğinizden çok daha güzel, ev yapımı lahmacunun tadına asla doyamayacaksınız. Sizi daha fazla bekletmeden lahmacun tarifini aşağıya bırakıyoruz. İşte muhteşem lezzet ev yapımı lahmacun tarifi...

Ev yapımı lahmacun için malzemeler:

Hamur için:

2,5 su bardağı un
1 paket instant maya
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı zeytinyağı

Harç için:

250 gram kıyma
2 adet domates
3 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
1/4 adet kırmızı biber(küp küp kesilmiş)
1/2 adet yeşil biber(küp küp kesilmiş)
3 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı su

Yapılışı:

İç harcı için; kıymayı, sarımsağı, domatesi, maydanozu ve diğer malzemeleri alıp iyice yoğurun. Harç iyice karışınca buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Hamuru için; unu bir kaba eleyin. Tüm malzemeyi unla karıştırın ve hamur pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edin. Hamuru 4 eş parçaya bölün ve yuvarlayın. Hafif unlu tezgahta üzerini nemli temiz bir bezle örterek 10 dakika mayalandırın. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Hazırladığınız hamur bezelerini merdane yardımıyla inceltin ve iç harcı önce kaşık daha sonra da eliniz yardımıyla iyice yayın. Fırında yaklaşık 20-25 dakika iyice kızarana kadar pişirin ve işte hazır! Afiyetler olsun...

 

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