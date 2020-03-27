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Oyuncu Pınar Altuğ'un 28 yıllık karantina paylaşımı sosyal medyada olay oldu!

Karantinayı evde geçiren ünlü isimler Instagram'daki 'tbt' paylaşımlarıyla hayranlarını eski günlere götürüyor. Pınar Altuğ da 28 yıllık bir pozunu paylaştı.

Oyuncu Pınar Altuğ'un 28 yıllık karantina paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
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Kariyerine modellikle başlayıp oyunculuk ve sunuculukla sürdüren Pınar Altuğ, karantina sebebiyle evden çıkamayınca arşiv fotoğraflarını gün yüzüne çıkardı. Altuğ'un daha önce görülmeyen fotoğrafı hayranlarından büyük ilgi gördü. 

28 yıllık 'tbt'

Instagram'ın perşembe günleri eski fotoğrafları paylaşma etiketi olan 'tbt' ile birçok ünlü nostaljik fotoğrafını yayınlıyor. Pınar Altuğ da dün modellik günlerinden bir fotoğraf paylaştı. Altuğ'un mini eteği ve bluzuyla dikkat çektiği ve o dönem esmer olduğu görülen fotoğrafına hayranlarından binlerce beğeni ve yorum geldi. 

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