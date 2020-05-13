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Limonlu su muhallebisi nasıl yapılır hafif tatlı arayanlara!

Az malzemeli ve ekonomik bir tatlı olan limonlu su muhallebisi ile sofralarınızı süslemeye ne dersiniz? İşte limonlu su muhallebisi tarifi!

Limonlu su muhallebisi nasıl yapılır hafif tatlı arayanlara!
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Bugün elmaelma.com okuyucuları için az malzemeli, pratik ama bir o kadar da lezzetli bir tatlı tarifi hazırladık. Limonlu su muhallebisi yerken içinizi ferahlatacak, mis gibi limon kokusuyla size resmen tatil hissini yaşatacak enfes bir tatlı. Herkesin bayıldığı muhallebiyi bir de limonlu versiyonuyla deneyin. Suyla yapıldığı için de aşırı hafif olan bu harika tatlıyı yapmanın tam da zamanı. İşte nefis limonlu su muhallebisi için gereken malzemeler ve yapılış aşaması!

Limonlu su muhallebisi için malzemeler

4 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
4 yemek kaşığı nişasta
1 adet limon kabuğu rendesi
1/2 adet limonun suyu

Yapılışı:

Bir limonun kabuğunu beyaz kısımlarına kadar rendeleyip, bir kenara alın.Limonu ikiye bölün ve yarısının suyunu sıkıp bir kenara alın. Bir tencereye su , toz şeker ve nişastayı alın ve bir çırpma teli yardımı ile güzelce çırpın. Tencerenin altını açın ve koyulaşana dek sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşınca içine limon suyunu ve limon kabuğu rendesi ekleyin. Biraz daha pişirdikten sonra altını kapatın ve ister porsiyonluk için kaselere, isterseniz de dilimlemek için bir borcama dökün. Buzdolabında soğuduktan sonra servis edin. Afiyetler olsun!

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