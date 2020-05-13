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Bergüzar Korel canlı yayında isyan etti hamileleri rahat bırakın!

Oyuncu Bergüzar Korel, Instagram'da katıldığı canlı yayında hemcinslerine seslenerek isyan etti. Korel, "Lütfen hamileleri rahat bırakın" dedi.

Bergüzar Korel canlı yayında isyan etti hamileleri rahat bırakın!
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8 Mart'ta oğlu Han'ı kucağına alarak ikinci kez anne olan Bergüzar Korel, arkadaşı Beyza Şekerci'nin canlı yayınına katıldı. Hamilelik süreciyle ilgili de konuşan Korel, hamilelere yapılan baskılara isyan etti.

"Salgın nedeniyle lohusalık yaşayamadım"

Posta'nın haberine göre; Korel, “Türkiye’de ilk corona virüs tespiti yapıldığı gün doğuma girdim. Salgın nedeniyle lohusalık yaşayamadım. Virüs korkusu her şeyi bastırdı” şeklinde konuştu.

"Hamile ve lohusaları rahat bırakın, baskı yapmayın"

Katıldığı canlı yayında hemcinslerine de çağrıda bulunan ünlü oyuncu, "Herkes annelik yarışına girdi. Biri nasıl doğum yapman gerektiğini söyler, diğeri ‘Çok emzirme’ der. Lüften hamile ve lohusaları rahat bırakın, baskı yapmayın, akıl vermeyin" dedi.

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