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Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında ekranlara dönmeyi düşünmediğini açıkladı!

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, bir takipçisinin, "Ekranlara dönmeyi düşünmüyor musunuz?" sorusuna bakın ne yanıt verdi!

Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında ekranlara dönmeyi düşünmediğini açıkladı!
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Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından bir takipçisinin, "Ekranlara dönmeyi düşünmüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Usta oyuncu, O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum." diyerek sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. 

''Bazı şeyler geçmişte kaldı'' 

  Ekralara dönmeyi düşünmediğini her fırsatta dile getiren Bubikoğlu, bir takipçisinin, "Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik" sorusuna yanıt verdi. Bubikoğlu, "Dizilerden sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum." dedi

Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında ekranlara dönmeyi düşünmediğini açıkladı!

Peki Gülşen Bubikoğlu kimdir?

1954 yılında İstanbul'da doğdu. Fatih Kız Lisesi'ni ve LCC kursunu bitirdi1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katıldı. lk elemelerden itibaren dikkatleri üzerinde toplayan bu yıldız adayı yarışmanın rakipsiz favorisi olarak göz dolduruyordu. Bu yıldız adayına, ortak işletme kuran, Erler Film - Türker İnanoğlu, Arzu Film - Ertem Eğilmez, Akün Film - İrfan Ünal ilk seçmelerden sonra göz koymuşlardı. Yıldız olacağına mutlak gözüyle bakılan bu adayın, yalnız kendi işletmelerinde çalışmalarını istiyorlardı.Ses Dergisinin her yıl düzenlediği bu yarışmada sekiz büyük film yapım şirketi, 3 kadın, 3 erkek oyuncu adayını seçerdi. Birinci seçilen kadın ve erkek oyuncu adayının bu sekiz yapımcıya iki yıl süre ile birer film yapma mecburiyeti vardı. Bu yüzden Gülşen Bubikoğlu birinci seçilirse bu sekiz firmaya film yapma zorunluluğu doğuyordu. Diğer seçici yapım şirketleriyle film yapmaması için Bubikoğlu birinci seçilmemeliydi.Seçim gizli oyla yapılıyordu, 3 ortak yapım şirketi (Erler Film - Türker İnanoğlu, Arzu Film - Ertem Eğilmez, Akün Film - İrfan Ünal) Bubikoğlu'na 10 üzerinden 1 verdiler. Oylar açıldığında 55 oyla Necla Nazır birinci seçilmişti. Gülşen Bubükoğlu ikinci seçilmişti. Bu sayede, sadece bu 3 yapım şirketi ile daha yüksek ücretle kendisiyle film yapacaktı ama Gülşen Bubikoğlu'nun bunlardan haberi yoktu.

 

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