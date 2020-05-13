Emre Kınay'dan 'Rol için soyunur musun?' sorusuna cevap seyirci tahammül ederse soyunurum!

Haber Global'de yayınlanan 40 programının konuğu olan Emre Kınay, Jülide Ateş'in sorularını yanıtladı. Gündem yaratacak açıklamalarda bulunan Kınay, "Rol için soyunur musunuz?" sorusuna esprili bir dille yanıt verdi.

"Genç kuşak oyunculara güveniyorum, inanıyorum"

Duru Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni olan oyuncu Emre Kınay, kendisine ayrılan 2'lşer dakikalık sürede 40 soruyu samimiyetle yanıtladı. Jülide Ateş, Emre Kınay'a "Yeni nesil oyuncular kitap okumuyor. Sokakta yürüyemiyorlar ama, 3 sezon dizi yapamadıklarında o yürüyemedikleri sokaklardan ellerini kollarını sallayarak gidecekler" sözlerini hatırlatarak "Genç oyunculara karşı ön yargılı mısınız?" sorusunu yöneltti.

Emre Kınay ise "Hayır değilim. Son birkaç projemde benimle birlikte oynayan oyuncular star gündemine oturdular. Oyunculuk mesleğinin ne olup ne olmadığına cevap verdiğim bir soruydu. Bir oyuncunun okur yazar olmasına dair verdiğim bir yanıttı. Gençlerin okumalarını yeterli bulmuyorum. Güncel edebiyat takip ediliyor. Genç kuşağa güveniyorum, inanıyorum, sürdürülebilirlik konusunda kaygılarım var" dedi.

"Seyirci tahammül ederse soyunurum"

Kınay, Jülide Ateş'in "Rolünüz için soyunur musunuz?" sorusunu ise "Seyirci tahammül edebilirse soyunurum" diyerek espriyle yanıtladı. Ardından da "Aktörün yaptığı iş hayatın kesitini çıkarmaktır. Aktör cinsiyetsizdir. Köpeği de canlandırabilirsiniz, eşcinseli de canlandırabilirsiniz, 30 yaşındayken 60 yaşındaki birini de canlandırabilirsiniz" diye konuştu.