Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç ateş püskürdü!

Sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede adını duyuran Murat Övünç, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Övüç babasının mezarı başında granit mezar taşı tanıtımı yaptı. Bunu reklam karşılığında yaptığı iddia edilen fenomen, Instagram hesabından kendisine yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Övünç, Babamın mezarlığını bedava yaptıracak kadar karaktersiz biri değilim. Vicdansızlar" diyerek kendini savundu.

Babasının mezarının başında marka adı verdi

Murat Övüç, önceki gün babası Nail Övüç'ün mezarı başına giderek, "Unutulmuş anneleri, babaları ve yakınları olanlar… Unutmayın güzellikler lazım. Onları da güzelleştirmemiz lazım. Mehmet Bey bu konuda çok iyi" ifadelerini kullandı. Övüç bu anları Instagram hesabından paylaşırken mezar taşı yapan firmanın adını etiketledi.

''Mezarlığı bedava yaptıracak kadar karaktersiz miyim''

Bu görüntülerin ardından granit mezar taşını 8 bin TL'ye yaptırdığının belgesini paylaşan Övüç, "Elimde faturam var. Biraz insaf biraz vicdan... Babamın mezarlığını bedava yaptıracak kadar karaktersiz biri değilim. Vicdansızlar" dedi.