Murat Boz kimdir sünnet fotoğrafını paylaştı fotoğrafa yorum yağdı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Murat Boz son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Boz, sünnet düğününde çekildiği bir kareyi yayınlayarak, "Yumurtanın sarısı gitti de onun yarısı adlı çalışmamız" notunu düştü. Boz'un paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Sünnet fotoğrafını paylaştı

Koronovirüs nedeniyle eve kapanan sanatçılar, günlük paylaşımlarını arttırdı. Bu isimlerden biri de yakışıklı oyuncu Murat Boz oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri haline gelen şarkıcı, bu kez de sünnet düğününde çekildiği bir fotoğrafı yayınlayarak, "Yumurtanın sarısı gitti de onun yarısı adlı çalışmamız 25.06.1989" notunu düştü.

Peki Murat Boz kimdir?

Murat Boz (d. 7 Mart 1980), Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu.İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti.1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı.Ardından Şans (2009), Aşklarım Büyük Benden (2011) ve Janti (2016) albümleriyle kariyerini sürdürdü. Bu albümlerde yer alan "Maximum", "Uçurum", "Para Yok", "Özledim", "Sallana Sallana" ve "Adını Bilen Yazsın" şarkıları Türkiye Resmî Listesi'nde ilk beş başarısı gösterirken "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş" ve "Janti" ise zirveye yerleşti Şarkıcı, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'ten itibaren oyunculuk kariyerine odaklanarak Hadi İnşallah (2014), Kardeşim Benim (2016) ve Dönerse Senindir (2016) filmlerinde başrol oynadı.Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır.O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.Boz, 2000'li yılların başında vokalistlikten para kazanmaya başladı ve ilk olarak Emel Müftüoğlu'nun vokalisti olarak çalıştı.