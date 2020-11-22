Mini köstebek pasta nasıl yapılır tek lokmalık nefis tat!

Tatlı krizlerinizde pratik bir şekilde yapabileceğiniz tek lokmalık mini köstebek pasta yapmanın püf noktalarını hazırladık! Sizde eve pratik bir şekilde sizin için hazırladığımız tek lokmalık mini köstebek pasta yaparak sevdiklerinizle bu doyumsuz lezzeti paylaşabilirsiniz! İşte tek lokmalık köstebek pasta tarifi...

Malzemeler; 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1/2 çay bardağı süt, 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 2 tepeleme yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1,5 su bardağı un, 2 paket krem şanti, 1,5 su bardağı soğuk süt, 2 adet muz yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; İç dolgusu için krem şantiyi hazırlayın. 1,5 su bardağı soğuk süt ile 2 paket krem şantiyi bir mikser yardımıyla iyice çırpın. Hazırladığınız krem şantiyi soğuması için dolaba kaldırın. Kek için; yumurta ve şekeri mikser yardımıyla 5 dakika boyunca çırpın. Ardından gerekli olan diğer malzemeleri ekleyin ve güzelce karıştırın. Kek hamurunuz hazır.

Dikdörtgen bir fırın tepsisinin dibine yağlı kağıt serin ve üstüne hazırladığınız kek karışımını dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Kek piştikten sonra fırından alın ve ılıklaşmasını bekleyin. Yuvarlak bir kesme kalıbıyla kekinizi yuvarlak yuvarlak kesin. Kalan kek parçalarını iyice soğumaları için bir kenara alın. Krem şantiyi bir sıkma torbasına alın ve yuvarlak kestiğiniz her bir kek parçasının üstüne bir miktar sıkın.

Muzları yuvarlak yuvarlak dilimleyin ve üstlerine yerleştirin.

Muzların üstüne tekrar bir tepe oluşturacak şekilde krem şantiyi sıkın.

Kalan ve iyice soğumuş olan kek parçalarını mutfak robotunda un haline gelene dek çekin. Üstüne krem şanti sıktığınız kekleri bu un haline getirdiğiniz kek kırıntıları ile kaplayın ve soğuması için tekrar buzdolabına kaldırın.

Bu şekilde yaklaşık 30 dakika dolapta beklettikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.