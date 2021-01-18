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Pryanik kurabiye nasıl yapılır lezzeti ağızda dağılıyor!

Sevdikleriniz için farklı bir kurabiye tarifi arıyorsanız pryanik kurabiye tam da buna uygun bir tarif. İşte ağızda dağılan nefis pryanik kurabiye tarifi...

Pryanik kurabiye nasıl yapılır lezzeti ağızda dağılıyor!
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Bugün elmaelma.com olarak sizleri farklı bir lezzetle buluşturuyoruz. Pryanik kurabiye tarifimiz kuzeyimizden, Rusya'dan geliyor. Ağızda dağılan yapısıyla gönülleri fethedecek kurabiye tarifinin yapılışı da kolay. Üstelik bu enfes kurabiyeler hazırladıktan sonra tazeliğini uzun süre koruyor ve haftalarca dayanabiliyor. Kendisine sadece bir kavanoz ayırmanız yeterli! İşte damak çatlatan pryanik kurabiye tarifi!

Malzemeler:

Sıvı harç için:

1 su bardağı süt
3/4 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker(tepeleme)
3 tepeleme yemek kaşığı kakao
1/2 çay bardağı sıvı yağ
4 adet kakule
3 adet karanfil
1 çay kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı toz tarçın
1/2 adet rendelenmiş muskat cevizi
1 adet yumurta sarısı
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
1 yemek kaşığı limon suyu
2 su bardağı un(tepeleme)

Dış kaplaması için:

1 su bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta beyazı
1 tatlı kaşığı limon suyu

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